天合光能與新加坡科技研究局達成研發合作，引領前沿儲能電池產業技術創新

天合光能執行總裁 Helena Li 對新加坡政府積極搭建新能源與綠色轉型平台表示感謝。她表示，「作為國際高水平研究機構，A*STAR IMRE在新材料、電子領域擁有強大的實力。我們很高興能與這支前沿的團隊合作，以開放包容、協同創新的機制，共同研發新一代儲能電池技術，持續推進儲能產業界電池制造技術的優化升級，助力全球儲能產業高質量發展，共建美好零碳新世界。」

新加坡科技研究局材料與工程研究所執行董事 Xian Jun Loh 表示，「此次合作是IMRE研發實力與天合光能儲能專業知識的有機結合。我們旨在通過共同努力，進一步在儲能技術方面取得有價值的進展，將科研成果應用於新加坡的實際應用場景，並積極推動科技與經濟發展，造福社會。」

天合始終把創新引領作為第一發展戰略和核心驅動力，目前已設立儲能電池研究院、儲能產品研究院、儲能工程技術中心、數字能源研究院四大研發平台。致力於成為全球光儲智慧能源解決方案的領導者，天合光能秉承「用太陽能造福全人類」的使命，在未來也將始終堅持自主創新和協同創新，推動儲能技術的研發與應用，引領新能源行業的高質量發展，為建設美好零碳新世界貢獻天合力量！

SOURCE Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.