新華絲路：襄城縣聚焦新材料產業優勢，大力發展新質生產力

北京2024年8月8日 /美通社/ -- 中國河南省許昌市襄城縣聚焦新材料產業優勢，大力發展新質生產力。

目前，該縣一系列新材料項目正在建設中，項目施工現場一派繁忙景象。

近年來，襄城立足煤、延伸煤、超越煤，走出了一條綠色發展鏗鏘之路。形成了一條國內鏈條最長、橫跨領域最廣的循環經濟產業鏈，成功培育出碳基新材料、高純硅材料、光伏新能源等戰略性新興產業。

襄城縣編製的《河南省襄城縣千億級硅碳新材料產業園產業發展規劃》已通過專家論證評審，「中原硅都」已成為襄城的一張靚麗名片。

目前，該產業園規劃面積13.5平方公里，將成為全省唯一規模最大、產業鏈最完整的硅碳新材料產業基地。

該產業園已被納入河南省首批戰略性新興產業集群，獲評國家中小企業特色產業集群。

下一步，襄城縣將堅定不移地打造千億級硅碳新材料產業集群，推進硅碳新材料、光伏新能源、氫能與清潔能源等新興產業做大做強，加快推動新舊動能轉換，積極培育壯大新質生產力，為縣域經濟高質量發展提供強勁支撐。

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SOURCE 新華絲路