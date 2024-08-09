大熊貓在聖地牙哥動物園歷史性的一天首次公開亮相

聖地牙哥動物園野生動物聯盟的主席兼行政總裁 Paul Bariboult 表示：「我們很高興向世界介紹雲川和鑫寶。遊客會有機會探訪這兩隻了不起的大熊貓，明白他們的重要性，了解我們怎樣與中國可靠的合作夥伴一起保育他們，遊客也可以與我們攜手保護大熊貓的未來。」

中國駐美國大使謝鋒表示：「去年 11 月，習近平主席在三藩巿宣布，中國已經準備好與美國繼續合作保育大熊貓。雲川和鑫寶在我們慶祝兩國建立外交關係 45 周年之際抵達聖地牙哥，傳達了一個明確而重要的信息：中美在大熊貓保育方面的合作不會停止，我們人民的交流和地區合作也不會停止，中美友誼的大門一旦打開，便不會關上。」

加州州長 Gavin Newsom 表示：「加州很榮幸能夠迎接這對國寶來到聖地牙哥動物園，這反映了我們與中國在由氣候行動到經濟發展等一系列問題上的合作都奠定了堅實的基礎。與各國的合作夥伴攜手保育這種具標誌性的野生動物物種，令我們可以在保育和文化交流方面實現美好的成果，造福我們的社區和整個地球。」

雲川是五歲的雄性大熊貓，他的特徵是有長而略尖的鼻子。他的母親珍珍於 2007 年在聖地牙哥動物園出生。鑫寶是四歲的雌性大熊貓，她那張大圓臉和那雙毛茸茸的大耳朵最容易讓人認出。

自 6 月下旬抵埗以後，這對大熊貓一直在適應重新設計的「熊貓嶺」這個新家園。經翻新和擴充後，「熊貓嶺」比以前的大熊貓棲息地大四倍，它的設計靈感來自中國四川、甘肅和陝西省一帶的大熊貓原生棲息地那些令人嘆為觀止、鬱鬱䓤䓤的景觀。

加州藝術家 Shepard Fairey 創作了一幅原創肖像畫，紀念大熊貓來到聖地牙哥這件盛事，畫作在這活動中亮相。他最為人熟悉的是在 2008 年為前總統 Barack Obama 製作了標誌性的競選海報「希望」這張肖像題為「橫跨全球的友誼」，描繪了在聖地牙哥動物園居住了超過 20 年，深受喜愛的大熊貓白雲，並在圖形、地球和竹以及花朵等圖案旁邊加上「雄偉」、「尊重」和「保育」等詞語。白雲被選中來歡慶她對大熊貓保育的重要性，並作為連結到下一代的橋樑。

今年是聖地牙哥動物園野生動物聯盟與中國野生動物保護協會開展保育合作關係的 30 週年紀念。這項合作大大推進了對大熊貓的保育工作，促成國際自然保護聯盟在 2016 年將大熊貓的級別從瀕危降低到脆弱。這些工作包括研發大熊貓配方奶粉和其他新生兒保育技術，將受保育的幼小熊貓的存活率由不足 10% 大幅提高至 90% 以上，加上先進的生殖技術，以及由中國科學家領導，利用 GPS 技術追蹤佛坪國家級自然保護區野生大熊貓的努力所作出的寶貴貢獻。這些持續的合作旨在進一步改進大熊貓群體的健康和復原力，特別是最脆弱和孤立的群體。

從今天開始，有三種方法可以在聖地牙哥動物園親身體驗大熊貓。遊客可以在抵達動物園時得到免費的限時大熊貓門票，毋須輪候，便可以到「熊貓嶺」的後備隊排隊；也可以預訂，單獨與大熊貓展開清晨漫步。漫步之旅目前正接受提前預訂。有關雲川和鑫寶的更多消息，以及如何體驗他們，請瀏覽 sdzwa.org/giantpandas。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟感謝捐贈者持續的支持，特別是 Kenneth C. Griffin 和 Peng Zhao。我們感謝他們率先捐贈，激發其他人加入支持聖地牙哥和全球各地的熊貓保育工作。為了表揚他們的捐獻，我們很高興以他們來命名「熊貓嶺」內的一個棲息地。

關於聖地牙哥動物園野生動物聯盟

聖地牙哥動物園野生動物聯盟是一個非牟利保育領導組織，激發人們對自然的熱情，令大家願意合作創造更健康的世界。聯盟通過全球合作支持創新的保育科學。透過野生動物護理、科學專業知識以及合作，超過 44 種瀕危物種已經被重新引入原生棲息地。每年，聯盟接觸到超過 10 億人，有些人親身到聖地牙哥動物園和聖地牙哥野生動物園，另一些則透過媒體頻道在 150 個國家/地區虛擬地接觸動物園，當中也包括聖地牙哥動物園野生動物探險者電視節目在 14 個國家/地區的兒童醫院播放。野生動物聯盟 (成員、捐助者和嘉賓) 讓成功變得可能。

新聞發佈室：sdzwa.org/PR/pandas-public-debut

連結包括：

聖地牙哥動物園雲川和鑫寶的幕後花絮

雲川和鑫寶在聖地牙哥動物園的照片

聖地牙哥動物園熊貓嶺的幕後花絮

聖地牙哥動物園拉絲帶儀式的視頻

聖地牙哥動物園拉絲帶儀式的照片

講者的照片，包括聖地牙哥動物園野生動物聯盟主席兼行政總裁 Paul Baribault、加州州長 Gavin Newsom、中國駐美國大使謝鋒、加州參議員 Toni G. Atkins、中國野生動物保護協會副秘書長司平、聖地牙哥市長 Todd Gloria

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SOURCE San Diego Zoo Wildlife Alliance