低碳化、超潔淨、更鄰利，這座垃圾焚燒發電廠不止於變廢為寶

低碳化：率先採用碳排放實時監測和智慧焚燒系統工藝示範項目

垃圾焚燒發電目前是國際主流垃圾處理方式。中國的垃圾焚燒發電發展迅速，2022年底處理量達2.44億噸，其中焚燒處理占比72.5%。垃圾焚燒碳排放是國際固廢處置領域重要議題。然而，目前垃圾焚燒發電碳排放監測與核算存在挑戰。

與化石燃料不同，生活垃圾中的碳包含化石組分和生物組分。生物質碳因其本身參與大氣循環，並不實際造成溫室氣體效應，因此僅垃圾中的化石碳計入碳排放。然而由於垃圾組分複雜，時空波動大，地域特徵明顯，化石碳比例波動較大，準確核算存在極大挑戰。

2023年2月，由康恆環境牽頭的國家重點研發中國與奧地利政府間產學研合作項目《生活垃圾焚燒碳排放實時監測和低碳高效智慧焚燒技術研發及示範》項目在上海正式啟動，寧波項目正式成為碳排放實時監測和智慧焚燒系統工藝的示範項目。

通過聯合浙江大學、上海交通大學、奧地利維也納工業大學和VIRWa公司等科研院校與機構，該項目將開發適合中國垃圾焚燒廠的碳源識別及碳排放監測方法，形成無需垃圾採樣的生物碳或化石碳碳源識別及低延遲高精度碳排放監測系統，解決垃圾焚燒行業碳排放識別及監測難題。

經過一年多調試，碳排放實時監測和智慧焚燒系統在寧波項目運行良好，該技術系統監測精準度超過92%，監測頻率可達5分鐘，成為業內首個實現高精度、實時在線的碳排放監測的系統。智慧焚燒系統將輔助提高鍋爐效率2.5%，意味著能源效率大幅提升。全套系統的集成應用成為垃圾焚燒發電提效、減污、降碳不可或缺的技術之一。

超潔淨：執行嚴於國標和歐標的煙氣排放標準

在煙氣淨化工藝方面，寧波項目採用「七步法」煙氣淨化組合工藝的項目，在傳統「五步法」煙氣淨化系統基礎上，增加「選擇性催化還原脫硝」和「濕式洗滌塔」工藝，這一「七步法」組合處理工藝使得煙氣排放標準嚴於國家標準（GB18485-2014）和歐盟排放標準（2010/75/EU）。

更鄰利：普及環保理念，共建和諧社區

作為國家生態環境科普基地，寧波項目建有全國首座垃圾焚燒博物館，利用互動多媒體再現垃圾收集、運輸、處置全過程，已為當地140餘所學校，約14000餘人提供環保教育活動。寧波項目的另一個身份是浙江省工業旅遊示範基地，截至2024年6月已接待公眾參觀超6萬人次，成為寧波市環保教育的「新名片」。

寧波項目積極建設和諧社區，為當地修建鄉村道路；為周邊居民提供就業機會；廠內爐渣讓利給當地村鎮制磚銷售。寧波項目不僅變廢為寶，更憑借低碳清潔技術與社區共建理念贏得居民信賴。

SOURCE 康恆環境