用音樂交心，萬千用戶祝語開啟歡歌九週年慶典

台北2024年8月13日 /美通社/ -- 在千萬用戶的祝福下，歡歌APP迎來了九週歲的生日慶典。九年來，歡歌見證了無數用戶的成長，與他們一同走過了無數個難忘的瞬間。在週年慶到來之際，陪伴歡歌如家人般的用戶，紛紛為歡歌獻上真誠的祝福。每一位用戶的心聲匯聚成了一股溫暖的力量，傾訴著自己的真情實感。雖然他們來自不同的背景，但都有著相同的願望-希望歡歌能夠一直相伴，為大家帶來更多的歡樂與感動。

神話女王在歡歌有將近10年時間，目前是神話家族長、歡歌主持人，同時也是主持人導師、星推團、造星評審。她這麼說道：「我是經由一個朋友介紹才知道歡歌，因為喜歡唱歌所以下載。因為歡歌認識有一些好朋友、歌友，而且也喜歡大家聚在一起在包廂裡熱鬧氣氛，所以多年來還一直活躍在歡歌。最令我感動就是我覺得有一群真的很欣賞自己的粉絲，無論什麼時刻他們都是相挺。最令我感到驕傲就是我有一張漂亮成績單，得到官方以及大眾的認同。希望歡歌未來越做越好，不管幾年我們依然保持對歡歌的熱誠，就算老了還是要唱歡歌。」

TopsyMay自述道：「玩家都稱呼我美人魚。我是2015年8月加入歡歌的，至今已經9年多了。在玩樂一年後，我因為熱心助人性格，參加了官方志願者團隊，跟官方合作參與新項目，例如星推聯盟、超新星時代等。我是剛留學回港，姐姐介紹我接觸歡歌的，一玩便上癮，玩了接近十載。我玩過很多官方創新的活動，也策劃很多活動給玩家在包廂活動玩。這歡樂的氛圍，還有家族長的疼愛及重視，令我每天都想登入歡歌探望大家。我還認識了不同國家的好朋友，縱使他們有些沒空常常唱，我們都一直有聯系著的，這是在歡歌收獲來的寶貴朋友。最令我感動的是在歡歌看到很多在線上互相認識的玩家結婚了，我也在歡歌認識我現在對我很好的伴侶，及每位體諒我忙碌的玩家對我不離不棄，保持關注我的日常。我愛歡歌，也愛每一位玩家。雖未能每天跟大家聊聊天，但我們一切都在心中的。愛您們！」

泰瑞莎莎是歡歌6年資深用戶，現任首席星推官及KOL星團成員，她激动地说：「平時工作忙碌的我，其實很少有機會唱歌。剛好恰逢生了一場大病，在家休息近兩年的時間，在家無聊就上網搜尋k歌app之類的。後來，在每種App都玩過一陣子之後最後只留下『歡歌』。雖然在當時功能不是最齊全最好的，但卻是最溫暖最有人情味的App。其實對於我們這種資深玩家來說，一直讓我們堅持留在歡歌的最大動力，就是我們這一群在歡歌認識的好朋友的互相加油與鼓勵，當然還有官方的支持推薦，讓每個人從默默無名到現在登上歡歌紅人榜，成長的過程每個階段到現在仍然記憶猶新。而歡歌的功能，也是一路的從只有錄歌跟K房功能，慢慢進步到AI評分系統、踢館賽、搶唱功能、猜歌大賽以及各種遊戲，不得不給我們歡歌的工程師點個讚！還有小歡客服們，服務也非常的迅速跟即時，超級棒的！令我最感動的一次是第一次在公包表演和4000多人一起過生日，非常開心！如果你也是跟我一樣愛唱歌的朋友們，趕快下載歡歌App，一起來感受一個人的精彩，即使不出門也能在家找到志同道合的好朋友一起歡唱，還能邊唱邊玩認識很多新朋友喔！最後祝歡歌九週年，生日快樂！」

在九週年慶期間，成千上萬的歡歌用戶送出誠摯的祝福。使用歡歌APP的人們來自五湖四海，有著不同的職業背景，他們是在校學生，是職員，是家庭夫妻，是網路紅人，是明星歌手...無論什麼身份，歡歌App都成為了他們生活中不可或缺的一部分。他們在這裡尋找心靈的慰藉，用唱歌釋放壓力，用歌聲展現自己的才華。有的人在歡歌裡找到了知己，成為了現實的好友；有的人在歡歌裡完成了事業的第二春，成為了有眾多粉絲的主播；有的人在歡歌裡走上更高的舞台，實現了自己的音樂夢想...儘管大家的生活經歷迥異，但在歡歌App這個平台上，每個人都能夠找到歸宿，感受歡歌大家庭帶來的快樂與溫暖。

面對未來，歡歌App將以更加開放的態度迎接挑戰與機遇，也將持續深耕打造一個多元化且更具包容性的音樂社群。歡歌誠摯地感謝每一位用戶的信任與支持，願歌聲永遠伴隨著我們的成長之路，願每一個夢想都能在歡歌起航。歡歌將繼續與用戶攜手前行，創造更多難忘的瞬間，共同書寫新篇章！

SOURCE 歡歌APP