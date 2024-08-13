遊覽朱拉隆功大學？建築、博物館和音樂在等你

朱拉隆功大學研究人員首次在泰國發現「發光陸地蝸牛」

朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)的研究人員發現了泰國第一隻發光陸地蝸牛，也是近80年來全球首次發現此類蝸牛。目前正準備進行遺傳學解碼工作，為推動醫學研究和科學知識的擴展鋪平道路。 1942年，日本研究人員Yata...