遊覽朱拉隆功大學？建築、博物館和音樂在等你

13 8月, 2024, 10:57 CST
曼谷2024年8月13日 /美通社/ -- 為了促進公眾對文化遺產的保護和終身學習，推動遊客的文化旅遊，朱拉隆功大學(Chula)藝術與文化管理辦公室(Office of Arts and Culture Administration)推薦了在朱拉隆功大學可供大家參與的活動。
泰國首屈一指的大學朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)不僅僅是一座校園。朱拉隆功大學藝術與文化辦公室主任Kunchit Jitratan描述了這個多彩的區域，並邀請泰國和外國遊客前來探索，他說：「朱拉隆功大學充滿了泰國的文化傳統和生活方式。其建築美景使得在校園內散步成為一種愉快的體驗。這裡是一個藝術空間，有從泰國古典音樂到西方風格的音樂表演，還有學生和知名國際藝術家的藝術展覽。博物館內的豐富展品更是提供了大量的學習機會。」他還推薦了遊客可以參與的活動類型：
- 建築瑰寶——例如Devalai建築群，這是朱拉隆功大學的標志性地標，為學生和遊客提供了獨特的拍照背景；朱拉隆功大學禮堂和獲得暹羅建築師協會建築保護獎的Pharotracha House。
- 多個博物館可供學習，遍布各個區域。特別推薦的是人體博物館——這是世界上11個博物館之一，也是東南亞第一個以塑化技術3D展示人體和人體部件的博物館；無脊椎動物博物館展示了泰國稀有的無脊椎動物，如泰國最大的淡水蟹——巨型山蟹(Potamonbhumibol Naiyanetr)。
- 美妙的國際音樂——每月在朱拉隆功大學藝術與文化大樓音樂廳舉行的泰國傳統、古典或現代音樂的現場表演，具有國際視聽標准。朱拉隆功大學還舉辦年度特別活動，例如每年舉行兩次的盛大CU交響樂團音樂會，以及每年3月26日舉行的泰國古典音樂合奏表演，以紀念朱拉隆功大學成立周年。
在探索完朱拉隆功大學主校園後，遊客可以步行一小段路，繼續享受Bantadthong地區無數的泰式街頭美食，以及畫廊、咖啡館、時尚購物中心、包括大乘佛教和小乘佛教的佛教寺廟、教堂和一座中國神廟。
閱讀全文請訪問：https://www.chula.ac.th/en/highlight/177684/
媒體聯繫：
朱拉隆功大學傳播中心
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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