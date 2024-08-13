千萬補貼，他趣助力小鎮青年脫單

數據顯示，中國單身人口已達2.6億，脫單難尤其是小鎮青年婚戀困境亟待解決。

此次品牌升級，他趣就將破局關鍵聚焦在下沉市場，千萬補貼、線上線下結合都更適應下沉市場用戶的使用習慣。

他趣的專屬解決方案：通過註冊紅包以及各個場景的不斷補貼，讓「不好意思」邁出第一步的小鎮青年有了一個「厚臉皮」的全新理由。

在充滿競爭的脫單社交市場上，全面「煥新」的他趣或許將憑借先發優勢和規模效應佔得先機。

下沉市場佈局，全面突破

2012年，他趣以垂直電商平台身份上線，經過不斷迭代更新，先後涉足社區、直播、社交等業務，均取得不錯成績；2022年，他趣全面轉型社交賽道，市場佔有率逐年攀升，數據顯示2024年時他趣用戶數量已經突破1億。

他趣通過深入洞察調研，打造線上線下深度融合社交模式，樹立高效脫單社交新標桿。

2024年春運期間，他趣還為全國返鄉青年承包「春節脫單專列」，將脫單場景從線上延展至線下春運場景中。返鄉途中，他趣在全國多個脫單專列中發起了「脫單心願」配對活動，線下發力讓小鎮青年實現「脫單特快」。

品牌煥新，全場景補貼

此次品牌煥新，他趣公佈了全新的品牌視覺標識——新IP「蕉朋友」。新IP從原Logo視覺演變升級而來，保留品牌活力色調，並對形象進行更年輕化、趣味化呈現，親和力的清新可愛造型，外加更具戀愛感的表現力，更能拉近用戶心理距離，將作為他趣愛情形象大使。

從電商到社區再到脫單社交，他趣一直堅持「激勵你發現愛情的美好，激勵自信的社交，激勵勇敢表達自己」，對於一次有效的戀愛來說，別人的愛情不是參考，只有自己體驗才能有最終結論。

見面、牽手、結婚，全方位服務

見面，牽手，結婚，他趣的全方位服務主打「省心」，給用戶創造機會實現近距離瞭解和接觸。

近日他趣上線的脫單權益包，搭配多級權益，包括線下活動參與、婚前關懷、戀愛心理課、創業/育兒基金等。

這不僅可以幫助他趣在下沉市場贏得先發優勢，也為品牌的長遠發展打開了全新的想像空間。

丟掉標籤，打破刻板印象，他趣煥新後以線上線下深度融合輔以千萬補貼的模式，讓用戶可以建立更真實、更深入的婚戀社交關係，提供更安全的交友環境。

需要理解的是，新一代年輕人，婚戀標準更趨個性化，能夠讓他們從根本上去探究婚戀這件事，讓用戶發現自己，或許正是他趣煥新的終極目標。

SOURCE 他趣