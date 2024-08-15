勝斐邇攜手新加坡合作夥伴共鑒輝煌成就

在慶祝其成立四十周年之際，恰逢新加坡第59個國慶日，內部物流領域的佼佼者勝斐邇向助力新加坡躍居全球物流樞紐之巔的本土合作夥伴致以敬意。

新加坡2024年8月14日 /美通社/ -- 為歡慶新加坡國慶日，全球領先的內部物流和自動化倉儲解決方案提供商勝斐邇(SSI Schaefer)表彰了其眾多新加坡合作夥伴多年來取得的輝煌成就，同時慶賀其在亞太區成立40周年。

如需討論與勝斐邇的合作事宜，請聯系：[email protected]

世界銀行在最近發布的2023年物流績效指數中，將新加坡列為全球第一，其基礎設施得分最高。世界銀行之前也曾指出，新加坡作為全球物流樞紐的地位對其經濟騰飛起到了關鍵作用。而支撐起新加坡各行業物流基礎設施的正是內部物流中心——存儲和分銷設施——其性能和容量對全球供應鏈、國際貿易和經濟增長具有深遠的影響。

勝斐邇新加坡負責人Sean Lim表示：「新加坡建國59年來，有40年都是勝斐邇亞太、中東和非洲地區的總部所在地，負責管理這些地區的15個辦公點以及馬來西亞新邦令金的一家工廠。在此期間，我們親眼目睹了新加坡作為全球主要供應鏈中心的飛速發展，其成就令人矚目。新加坡重視基礎設施的發展，並認識到尖端技術、卓越性能、極致效率和嚴格安全性是世界級設施的必要條件，從而取得了驕人的成績。能與國內外夥伴攜手，共襄此盛舉四十載，我們倍感榮幸。」

與本土企業的三大合作夥伴關系彰顯了該公司對新加坡經濟的影響。

葉水福集團(YCH Group)的供應鏈城™

概述：

完工時間：2018年

總占地面積：65000平方米，包括10080平方米高架倉庫

高度：50米高，5層坡道式倉儲

托盤存儲位置：超過66000個

節能型SSI Exyz存取機(SRM)：18臺

每小時托盤處理能力：450個

總負載量：21.6噸

裝卸貨位：100多個

作為本土領先的供應鏈解決方案公司，葉水福集團利用勝斐邇的技術，打造出一個世界級的物流中心，進一步夯實了新加坡作為連接亞洲與世界的供應鏈核心樞紐和神經網絡的地位。該供應鏈城™位於裕廊創新區，采用了勝斐邇的庫架自動化存取系統(ASRS)及其WAMAS®智能倉儲管理系統。

自物流中心啟用以來，葉水福集團依托全自動化流程，為企業量身打造定製化端到端解決方案，提升增值物流服務。同時，WAMAS®系統的引入，實現了物料流動的全面可視化，促進了供應鏈中包括倉庫在內的各利益相關者之間的協作與溝通。

Tee Yih Jia食品中心

概述：

完工時間：2022年

新加坡最大的全自動冷藏設施和最大的自動化機架式高架倉庫

投資額：4.5億新幣

總占地面積：40000平方米

三個倉庫：2個冷藏室和1個常溫幹倉

冷凍貨架托盤位：10萬個

SSI Exyz存取機：15臺

每小時托盤處理能力：300個

領先的冷凍食品製造商Tee Yih Jia Manufacturing Pte Ltd與勝斐邇合作，在Senoko建立了集食品生產、儲存和分銷於一體的Tee Yih Jia食品中心。Tee Yih Jia結合了勝斐邇的冷藏專業知識和機架式自動化存取系統，成功實現了全自動化，從而顯著提升了供應鏈的效率和容量。

與汽車和工業行業的中小企業合作

概述：

完工時間：2024年

總占地面積：1075平方米

新加坡作為全球物流樞紐，其嚴格的安全標準往往會給經驗不足且規劃欠妥的公司，尤其是中小企業，帶來挑戰。作為一站式服務提供商，勝斐邇從一開始便遵循歐盟和新加坡建設局的嚴格安全標準，並指導多家新加坡中小企業順利完成了設施審批流程。

最近，勝斐邇為位於德福的一家汽車與工業供應公司部署了其閣樓式解決方案。該方案符合新加坡建設局和歐盟的結構安全標準，幫助其極大地擴展了整體樓層面積，並最大限度地提高了倉儲容量，同時加速了其自動化進程。對於倉庫工作人員而言，閣樓式解決方案使工作流程更加順暢，用戶體驗更好。

如需更多信息，請訪問勝斐邇剛剛更新的網站 https://www.ssi-schaefer.com/en-asia

SOURCE SSI Schaefer