三一重工引領全球工程機械創新，助力可持續產業發展

SY870E和SY1650E大型挖掘機系列

SY870E配備了6000V高壓電驅動系統和370kW電動機，與傳統柴油動力機型相比，運營費用節省超過30%。

SY1650E因其開創性的電氣化和數字技術而備受贊譽。該挖掘機在18項核心技術上取得了突破，填補了大挖掘機6kV高壓技術的空白，大大降低了總運營成本。發布前便獲得眾多訂單，充分體現了其在采礦行業的巨大潛力和行業認可。

710S車載混凝土泵車

這個新一代車載泵具有行業內最長的臂架，且占地要求最小，擁有靈活的臂架設計，包括360度全擺放能力。其卓越的結構為客戶提供了綠色、節能、穩定和可靠的解決方案，推動了整個行業的技術進步。

STC2400C8-8汽車起重機

該型號被公認為全球最大的240噸汽車起重機，以超長主臂和無與倫比的性能著稱，2023年占據了57.9%的市場份額。它具備300噸起重機的能力，並擁有一個多功能的25噸配重，配有1米的重新定位能力，徹底革新了運營效率和安全標准。

SCC22000A履帶起重機

憑借建築技術的最新進展和多項行業首創創新，該型號成為中國出口的最大噸位履帶起重機，特別適用於在最惡劣、最寒冷的環境中施工。SCC22000A將兩台起重機無縫整合為一台超級起重機，容量超過4000噸，實現了卓越的「1+1>2」的性能提升。

三一重工還通過推出多款創新產品進一步鞏固了其全球領導地位，重點包括氫能攪拌車和集成瀝青廠。氫能攪拌車是中國首款自主研發燃料電池系統的攪拌車，彰顯了三一重工在可再生能源領域前瞻性的研發能力。

三一重工的創新產品組合推動公司在市場上取得了顯著成就，包括連續13年蟬聯中國挖掘機械銷售冠軍，被公認為全球頂尖的混凝土機械品牌，以及國際起重機械市場超過50%的驚人增長。此外，公司在全球道路和樁工機械領域也取得了突破性進展。這些成就凸顯了三一重工在全球工程機械行業可持續發展中發揮的關鍵作用。

SOURCE 三一集團