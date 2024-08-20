新鴻基信貸推出全新人民幣按揭貸款

助香港業主「即時減息」 把握時機 盡享還款優勢

香港2024年8月20日 /美通社/ -- 在高息環境持續下，高按揭利率無疑加重供樓人士及有迫切需要資金周轉業主的經濟負擔。擁有豐富樓按貸款經驗的新鴻基信貸，看準市場先機，推出全新「人民幣按揭貸款」，讓業主可以把香港物業以人民幣申請按揭貸款，息率更低至 6.99%*，遠優於一般信貸及財務公司提供的按揭利率12%或以上的港元按揭息率水平，做到「即時減息」之效。

香港物業以低息借貸人民幣，進一步減輕還款壓力，實現「即時減息」

人民幣的貸款息率遠低於港元，新鴻基信貸洞悉這趨勢並靈活適時地推出全新人民幣按揭貸款，為採用此服務的業主創造出靈活運用資金優勢。新鴻基信貸總經理李鑑庭表示：「對於香港業主而言，持續加息確令業主們在資金周轉上百上加斤。新鴻基信貸今次推出全新「人民幣按揭貸款」可謂恰逢其時，讓業主可以將香港物業以低息借貸人民幣做按揭，無論是一按二按、現金套現都適用，比借港幣息率低更多！實現「即時減息」的還款優勢。相比起一般信貸及財務公司提供的按揭利率12%或以上的港元按揭息為高，相反新鴻基信貸提供的人民幣按揭利率即可享低至6.99%*，在貸款的較低利率優勢，為業主大幅減輕高達四成的還款負擔。」

把握機遇，善用「人民幣按揭貸款 」 部署還款優勢

總括而言，新鴻基信貸的全新「人民幣按揭貸款」讓香港業主可享較低的人民幣貸款利率，實現「即時減息」，為有效緩解還款壓力提供了另一個選擇！

*參考利率。合資格客戶可獲享之最終息率將按照獲批核的貸款額、還款年期及其個人信貸狀況而釐訂及有所不同，優惠須受條款及細則約束，詳情請向本公司查詢。

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新鴻基信貸有限公司（下稱「新鴻基信貸」）成立於 2015 年，為新鴻基有限公司（上市代號: 86.HK）成員之一。 憑藉雄厚實力及昭著信譽，新鴻基信貸為客戶提供最專業貼心的樓按服務（包括一按、二按及循環貸款，不限 物業類型及樓齡），並於香港樓按市場佔一重要席位。新鴻基信貸重視每一位貸款申請者的需求，並以提供個 人化服務和靈活的物業貸款計劃為首要目標，讓客戶盡享理財優勢，把握創富良機。詳情請瀏覽 www.shkcredit.com.hk。

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