第四屆「香港遊戲優化和推廣計劃」啟動禮順利舉行

公佈12間入選本地初創遊戲公司名單

嘉賓分享遊戲業未來趨勢

香港2024年8月20日 /美通社/ -- 由香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處為主要贊助機構的「香港遊戲優化和推廣計劃」（優化和推廣計劃），自推出以來一直備受讚譽為可有效地協助本地初創遊戲公司改進和宣傳其原創遊戲。今年在文創產業發展處的再度資助下，香港數碼娛樂協會推出第四屆優化和推廣計劃，支援12間本地初創遊戲公司，從而進一步提升香港遊戲產業的競爭力。

大會於2024年8月14日為第四屆「香港遊戲優化和推廣計劃」舉行啟動禮，主辦機構邀請到署理文創產業專員曹黎淑霞女士擔任主禮嘉賓，她與香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生一同主持剪綵儀式。啟動禮上亦公布了12間入選今屆優化和推廣計劃的初創遊戲公司的名單及介紹其指定遊戲，更有獲派到入選遊戲公司的實習生及歷屆入選公司的代表分享參加優化和推廣計劃的得著與成果，場面非常熱鬧。

在啟動禮上，署理文創產業專員曹黎淑霞女士恭賀入選的12間本地初創遊戲公司。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生在同一場合上分享道：「本地初創遊戲公司從概念到成品的遊戲開發旅程中，遇到的挑戰遠超大家想像，特別是在遊戲要充分商業化的前提下，又要滿足用家對遊戲整體體驗愈來愈高的期望，對初創遊戲公司來說是十分困難的。因此優化和推廣計劃安排行內資深人士親自指導和支援入選公司，有助他們加快其指定遊戲的發展進程，並有效提升他們運用技術和數據來進行遊戲開發和推廣的能力，協助這12間入選公司快速步入業務發展的正軌。」

第四屆優化和推廣計劃支援12間入選公司，提升其新推出的原創遊戲（指定遊戲）的質量和盈利能力。具體支援包括：每間入選公司可獲得港幣45萬元至55萬元的資金，以推廣其指定遊戲，這些資金將按實報實銷形式發放；業內翹楚免費提供技術和推銷指導，以提升入選公司的營運和遊戲推廣經驗；入選公司可參加市場營銷、遊戲測試及資金引入的系列培訓，以優化其指定遊戲。此外，優化和推廣計劃為每間入選公司免費安排兩名來自相關院校的實習生，擔任其指定遊戲的測試技術人員，實習期為兩個月，實習生的薪酬由優化和推廣計劃支付；優化和推廣計劃還會通過多種宣傳渠道包括報章、互聯網、社交平台、網站、啟動禮及經驗分享研討會，向公眾推廣入選公司，增加有關公司和其指定遊戲的曝光率。

除了上述支援之外，香港數碼娛樂協會將在2024年9月26日至29日於東京電玩展2024設立香港展館，展出第四屆優化和推廣計劃入選公司的指定遊戲。此舉將有助這些公司在國際市場上推廣，並尋找新的商業機會。他們除了獲豁免香港展館內的場租外，還會獲得優化和推廣計劃的資助，以支付前往日本參加東京電玩展的旅費和大部分的住宿費用，以及展位的搭建費用，每間入選公司可有兩名代表受惠。

每屆優化和推廣計劃支援12間本地初創遊戲公司，至今已有約40間公司完成支援，並在市場上取得佳績。

查閱第四屆「香港遊戲優化和推廣計劃」及12間入選的本地初創遊戲公司的資料，請瀏覽網頁：https://www.geps.hk/。

編輯垂注：

第四屆「香港遊戲優化和推廣計劃」入選公司名單 (排名按公司英文名順序排列)

公司名稱 指定遊戲名稱 遊戲類別 Daytech HK Limited 9貓特攻隊 射擊遊戲 感受遊戲有限公司 生嚿叉燒好過生你 冒險電腦遊戲 Finifugu Games Limited Animal Express 輕鬆模擬遊戲 紛意思遊戲有限公司 連擊萌獸 益智遊戲 Gianthouse Limited Soul Magic Web3角色扮演遊戲 LEAP STUDIO LIMITED 墨境 Roguelite 動作遊戲 ML INTERACTIVE LIMITED Winning Derby 勝利の少女: 御駖少女培育模擬遊戲 培育模擬遊戲 Realm of Alters Limited 第九機關 角色扮演遊戲 動境天地有限公司 次元競技場 沉浸式多人MR 互動遊戲 随意萌工作室有限公司 公主戰士模擬器 Roblox 模拟器 華城投資有限公司 美女特工 角色扮演遊戲 Xanadoo Limited Matr1x Fire 射擊遊戲

SOURCE 香港數碼娛樂協會