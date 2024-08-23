華龍航空榮獲國際綠色零碳節雙項大獎，引領公務航空綠色可持續發展

香港2024年8月23日 /美通社/ -- 近日，華龍航空在國際綠色零碳節上榮獲「綠色可持續發展貢獻獎」和「雙碳數字先鋒獎」。這兩項殊榮不僅凸顯了華龍航空在綠色航空領域的領先地位，更彰顯出其在數字化應用方面的深厚實力與廣泛影響力，標誌着公司在推動公務航空業綠色轉型和可持續發展方面取得了顯著成就。

作為亞太地區最大的公務機公司，華龍航空秉承行業責任，積極踐行綠色發展理念。早在2022年，公司便明確了碳中和的目標及實施路徑，並成功實現了中國首次碳中和公務機飛行，這一里程碑式的成就為公務航空業的綠色發展開啟了全新篇章。為持續推進綠色航空實踐，華龍航空建立了完善的碳排放管理體系，每年發布碳排放報告，透明公開環保進展，充分展示了公司在減少溫室氣體排放方面的堅定承諾和積極行動。

華龍航空，作為一家國家級高新技術企業，充分利用其深厚的技術積累和獨特的數字化優勢，將數字化轉型作為推動綠色航空發展的核心動力。公司積極開發、應用電子飛行包（EFB），電子工卡，電子飛行記錄本（EFLB）等先進的數字化工具，提高生產效率，提高資源利用率。並憑藉自主研發實力，成功構建了覆蓋飛機全生命周期和運行全流程的數字化系統。該系統幫助華龍航空在顯著提升運營效率的同時，極大地增強了客戶體驗與服務品質。

此外，華龍航空還充分利用其在維修和飛機資產管理方面的深厚優勢，積極參與並推動循環經濟的發展。公司通過拆解退役飛機，實現其精密配件的再流通與再利用，這一舉措不僅有效降低了飛機在生產製作過程中的碳排放，還顯著延長了飛機部件的使用壽命，進而幫助客戶實現飛機資產的最大化保值。

華龍航空將綠色運行理念深度融入企業經營的每一個環節，從舉辦二手市集、開展植樹活動，到建立綠色供應商名錄、聯合低碳餐廳推出環保餐食，再到員工簽署綠色承諾書等舉措，每一項都充分彰顯了公司對綠色發展的高度重視和堅定承諾。華龍航空成功地將綠色發展理念內變為全體員工的共識，並成為指導大家行動的重要指南。

根據華龍航空最新發布的2023年碳排放報告，儘管飛行活動持續增長，公司仍成功實現了溫室氣體排放量的顯著降低，與2021年的基準年相比減少了11.06%。這一顯著成就的背後，是華龍航空在能源管理和運營效率提升方面所付出的卓越努力。華龍航空的傑出表現得到了業界的廣泛認可和高度評價，連續兩次作為航空業代表受邀出席聯合國氣候變化大會，為全球航空業的可持續發展貢獻了寶貴的智慧和經驗。

此次榮獲國際綠色零碳節的雙項大獎，不僅是對華龍航空在綠色可持續發展和數字化創新方面的充分認可，更是對公司未來發展潛力的肯定。展望未來，華龍航空將不斷探索和創新，積極與業界同仁攜手共進，共同推動公務航空業的綠色發展和智慧化轉型，為全球航空業的可持續發展注入更多動力。

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SOURCE 華龍航空