香港政策研究所廣東代表處落戶前海，聯合耀中幼教學院舉行第一屆大灣區幼教高峰論壇

聯繫大中華 促進專業互動

香港政策研究所董事李乃堯先生致辭時說:「代表處的設立有賴各方的大力支持,今後將繼續對國家建設和參與世界事務給出切實可行的建議,支持及推動大灣區發展。」

活動邀請中央政府駐香港聯絡辦公室教育科技部一級巡視員劉懋洲先生及深圳市前海管理局副局長王錦俠先生主禮及致辭,祝賀香港政策研究所廣東代表處開幕,並歡迎深港兩地不同機構加強跨境合作。

劉懋洲先生說:「香港政策研究所在前海設立廣東代表處象徵著深港合作從『合作』邁向『融合』。前海作為深港深度融合發展的引領區,將在服務業和製造業協同發展中發揮關鍵作用。期待代表處能為推動兩地融合發展,提供高質量的政策建議,並為『一國兩制』的實踐貢獻智慧。」

王錦俠先生說:「香港政策研究所廣東代表處在前海正式掛牌,希望研究所能以落子前海為新的出發點,發揮自身優勢同影響力,協同深港兩地的研究資源、專家資源,致力於開展對深港兩地公共政策產生實質影響的研究。 前海管理局將一如既往為香港政策研究所拓展政策研究空間、提升政策研究水平、發揮智庫影響力供優質高效的服務。」

特別嘉賓清華大學黨委副書記過勇教授未克親身出席典禮,以視像致辭熱烈祝賀香港政策研究所廣東代表處成立,並高度評價其在公共政策研究和教育領域的貢獻。他表示,相信在各方支持下,廣東代表處將為粵港澳大灣區的建設作出重要貢獻,推動教育、科技和人才的創新發展,同時期待此次論壇進一步促進香港與內地的教育合作,提升區域創新能力。

大灣區幼教高峰論壇

耀中幼教學院校長袁海球教授表示:「我們很榮幸能與香港政策研究所合辦此大灣區首屆幼教高峰會。透過聯動中國及世界各地幼教專家,我們期望促進交流不同觀點,促進大灣區及其他地區高質量幼兒教育的發展。」

本次峰會共有四場主題演講,圍繞「中外幼教質素研究與實踐」展開。 耀中教育學院時萍教授及張曄博士分享學院近期的研究項目《幼稚園質素評估標準》,包括背景、理念、過程及成果背景、理念、過程及成果。

牛津大學教育系兒童發展教育教授耀中幼教學院榮譽顧問Iram Siraj 教授發表演說,主題為「專業發展能否提高早期兒童教育的教學質量同兒童發展—— 基於『 學習領導力干預』 隨機對照試驗的研究發現」。Iram Siraj教授強調其研究環繞 FEEL,它展示出教師培訓對實踐教學質素有一個十分正面的影響,在調查所涉及的範圍包括課程及互動質素,均表現出對幼兒關鍵成長時期有顯著改善。

北京師範大學教育學部教授、耀中幼教學院榮譽教授李敏誼進行了題為《幼稚園師資隊伍建設與品質提升—國際經驗與中國故事》的主題演講。 李教授結合國際經驗和中國實際情況,探討了提升幼稚園師資品質的策略。

黃潤珂博士介紹了她的研究,是一項在深圳以實證為基礎的教師專業發展計劃以提升教學質量和促進兒童發展的研究。該研究側重於教師的教學技能,並使用了涵蓋24所幼兒園的隨機對照試驗設計。該專業發展計劃證明能改善課堂互動和教學質量,對於長遠發展兒童的識字、計算及執行功能技能方面建立了積極正面作用。

活動最後由時萍教授發表總結陳詞,感謝政府及各界支持並宣布第一屆大灣區幼教高峰論壇順利閉幕。

關於香港政策研究所

香港政策研究所是在1995年成立的非牟利獨立智庫,創辦人包括葉國華先生(主席)及一群學者、專業人士和行政管理人員,目標為因應1997年中國政府對香港恢復行使主權,通過公共政策研究為促進一國兩制、港人治港的成功落實作出貢獻。

我們的宗旨是通過有質素的研究,集合香港、內地和國際的經驗和智慧,提出有效的公共政策建議,並且與相關團體合作,增強對社會的影響,支持特區政府改善施政,以期促進一國兩制、港人高度自治的持續成功。

香港政策研究所是位居前列的香港主要和知名的社會智庫,並在2015年至2020年的世界智庫排名榜的「中國、印度、日本、和南韓地區」的智庫排名榜中,連續六年位列首100名之內( Global Go To Think Tank Index Report: The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) of the Lauder Institute at the University of Pennsylvania);2021年的報告仍未發表。網址: http://www.hkpri.org.hk/

關於耀中幼教學院

耀中幼教學院為耀中教育機構附屬機構,是亞洲首間及唯一專注於幼兒教育的學位頒授高等教育學府,屬香港政府《專上學院條例》(第320章) 轄下獲認可的高等院校,並屬《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的公共性質慈善機構及慈善信託。

學院的前身為耀中社區書院(YCCC),於2008年成立並於2014年獲政府認可開辦幼教高級文憑課程,是香港首間提供正規學前教師培訓的自資高等教育院校。 2018年,耀中社區書院升格為耀中幼教學院,推出幼兒教育榮譽學士學位課程(BEdECE),成就了耀中教育機構「由嬰幼兒到學士」(Baby to Bachelor) 教育的迴圈,亦彰顯了耀中教育機構90 年在教育界發展的里程碑。 2022年,學院成為本港首間開辦校長證書資格的自資院校。 耀中幼教學院位於田灣,其市區分校位於九龍塘。

耀中幼教學院矢志培育更多富熱誠、敢創新的幼教工作者,帶動香港的幼教師潮,為更多孩子及家庭帶來積極深遠的影響,一同成就更美好的將來。學院網址: www.yccece.edu.hk。

