創業天下光明集團宣布發放特別股息

西安2024年8月27日 /美通社/ -- 創業天下光明集團（以下簡稱「EUBG」或「公司」）（OTCQB: EUBG），一家數字營銷咨詢公司，今天欣然宣布，公司董事會（以下簡稱「董事會」）已決定發放一次性特別現金股息，每股EUBG普通股派發0.0013美元，總金額約為220萬美元。董事會基於公司2024年第二季度的財務表現和穩定的盈利能力，作出了這一分紅決定。

根據截至2024年6月30日的財務報告顯示，公司目前擁有3,051,537美元的累積盈余可供分配。董事會認為，在此時分配現金股息符合公司的最佳利益。因此，董事會決定從公司的累積盈余中派發一次性特別現金股息，分紅方案為每股0.0013美元。派息日定於2024年9月12日，股權登記日和除息日均為2024年8月30日。根據美國金融業監管局（FINRA）統一業務規範（UPC）第11140條規定，對於分紅金額低於標的證券價值25%的情況，除息日應與股權登記日一致。

本次每股0.0013美元的股息分配總額約為220萬美元，占公司截至2024年6月30日流動資的22.05%。在分紅之後，公司仍將擁有充足的現金儲備，以滿足其營運資金、負債及其他現金需求。

鑒於部分股東位於中國大陸、香港、臺灣及其他地區，從公司公告和實施分紅計劃到完成政府審批及相關第三方機構的準備工作，這些地區的股東通常需要2到6個月的時間才能收到分紅款項。實際到賬時間取決於各地區銀行和金融機構的處理時間，尤其是取決於不同國家及地區的政府監管部門對個人海外投資資本利得收入款項的相關政策及法規的管理規定。在美國已開設證券賬戶的股東將不受此影響。

公司董事長兼首席執行官陶國林先生表示：「這是公司首次向股東分發股息，以表達對他們長期支持與貢獻的感謝。盡管宏觀經濟環境中的不確定因素可能會影響公司未來的運營，但我們已經做好充分準備，並有信心應對各種挑戰。在公司穩健的財政政策基礎上，我們將繼續專註於公司核心業務在中國及國際市場不同領域的拓展，不斷為股東創造更大的價值。」

關於創業天下光明集團

創業天下光明集團是一家總部位於內華達州的控股公司，通過其在中國大陸和香港的全資子公司開展所有業務。中國子公司主要從事在中國提供咨詢、采購和營銷服務，並得到香港子公司的支持。公司致力於提供涵蓋中國多個市場的商業咨詢服務。欲了解更多公司信息，請訪問：http://www.eubggroup.com/。

安全港聲明

本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》定義的與公司業務有關的預測和「前瞻性聲明」。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或績效的聲明，以及除歷史事實以外的其他聲明。當公司使用諸如「可能」、「將要」、「打算」、「應當」、「相信」、「期望」、「預期」、「計劃」、「估計」或類似表達方式且非僅涉及歷史事項時，所作的聲明即為前瞻性聲明。前瞻性聲明並不構成對未來業績的保證，並且存在可能導致實際結果與前瞻性聲明中的預期大相徑庭的風險和不確定性。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：公司的目標和戰略；公司未來的業務發展；財務狀況和經營成果；產品和服務的需求及接受程度；聲譽和品牌；競爭和定價的影響；技術變化；政府法規；中國的經濟和商業環境變化及其他與上述內容相關的假設和風險。在本新聞稿中，不應過度依賴任何前瞻性聲明。有關其他風險的詳細信息，請參閱公司在美國證券交易委員會（SEC）存檔的文件。這些文件可在www.sec.gov上查閱。公司沒有義務公開更新這些前瞻性聲明，以反映新聞稿發布後的事件或情況。

SOURCE 創業天下光明集團