東軟教育積極推進教醫養一體化戰略，高質量發展開新局

香港2024年8月28日 /美通社/ -- 東軟教育科技有限公司（股份代號：9616.HK，以下簡稱「東軟教育」或「集團」）發佈2024 年度中期業績。2024年，集團在原有「一體兩翼」業務體系的基礎上戰略性開拓了老年教育及醫療康養業務，步入教醫養一體化戰略發展新階段。上半年，集團實現收入約人民幣9.68億元，同比增長5.4%；毛利約人民幣5.11億元，同比增長11.2%；經調整純利約人民幣2.78億元，同比增長1.4%。

深耕數字化人才教育服務，「科技+研發」雙輪驅動賦能發展

2024年上半年，東軟教育旗下自有三所大學構成的全日制高等學歷教育在收生規模、辦學質量、品牌聲譽上進一步提升。截至2024年6月30日，三所大學在校生人數合計約5.7萬人，比2023年同期增長約7.5%，再創歷史新高。各高校教學質量穩步提升，如大連學院累計獲批7個國家級一流本科專業建設點、8個省級一流本科專業建設點；成都學院累計獲批1個國家級一流本科專業建設點、6個省級一流本科專業建設點；廣東學院累計獲批3個省級一流本科專業建設點。大連學院於武書連中國一流民辦大學評選(2024)中位列全國第二，遼寧省內第一。

在教育資源輸出業務上，2024年上半年，集團優化專業共建合作結構，深化專業共建合作，與54所院校展開了產業學院和專業共建合作，總項目數224個，覆蓋學生約2萬人。同時，集團不斷完善4S產品服務體系，發佈了東軟教育元宇宙創意創作分享平台－OpenNEU、全維創新素質發展平台、教育質量監測評估數智化平台，並在三所大學持續應用及實踐驗證的基礎上，聚焦院校「教-學-管-訓-評」典型應用場景，迭代升級一體化東軟智慧教育平台。另外，集團新發佈了鴻蒙OpenHarmony信創實訓室、智能網聯汽車實訓室、大模型實訓室、虛擬演播實訓室、智能製造雙碳管控系統實訓室等多個實訓室，形成了覆蓋計算機與軟件、人工智能、大數據、數字媒體、健康醫療五大優勢專業集群的智慧實訓室解決方案。

繼續教育服務方面，報告期內集團為全國12個省級區域的33家機構實施2B培訓項目42個，覆蓋學員近3,000人。2C培訓服務已與2,000餘家知名企業建立合作關係，打造閉環式滾動人才輸送及多元化合作模式。東軟教育在線及東軟IT雲學堂註冊用戶已達到約230萬人。

發力老年教育及醫療康養業務，構建「教－醫－養」一體化戰略佈局

集團已戰略性啟動銀髮經濟市場的拓展與深耕，並於2024年5月31日完成對東軟健康醫療管理公司及旗下醫院、頤養院的收購，完善教醫養業務佈局。

通過整合旗下教育與醫療康養產業資源，東軟教育構建了「教－醫－養－康-旅」一體化、特色化的老年教育產品——東軟鳳凰學院。針對數字化時代老年人在學習、社交、健康等領域的個性化需求，打造了「LIFECARES」樂、養、醫、學、為 一體化的老年教育新模式，全面覆蓋老年人從退休初期到高齡階段的不同生活階段的身體與心靈需求。目前該學院主要開設「AI與藝術創作」、「健康與康復」、「心靈康旅」三大板塊的特色課程，已經在大連、成都兩地開班招生。

展望未來，東軟教育將依托「教育+科技+醫養」的創新研發能力，持續整合教育、醫療與康養領域關鍵資源，全面深耕教醫養一體化發展的新生態。 積極發展老年教育，依托三校教師教學資源和基礎設施，設計多元化老年教育課程，建好醫療、康養、旅遊等實踐實訓基地；積極拓展國內外優質合作網絡，聯合打造智慧養老科技平台和康養人才培養輸出體系，打造引領中國養老科技行業的新標桿；以提質培優為主線，加快醫療康養專業佈局，為業務發展提供支持；同時依托先進技術與優勢資源，持續完善4S產品服務體系，打造東軟教育數字化人才教育服務領先品牌，不斷形成一個教助醫、教助養，醫轉養、醫輔教，養托醫、養輔教，穩定、互用、互助、高效、持續的新業態。

關於東軟教育科技有限公司

東軟教育科技有限公司（簡稱「東軟教育」或「公司」）總部位於大連，是中國領先的IT高等教育科技集團和數字化人才教育服務提供者。二十餘年來，公司以學習者的價值創造為核心，依托「教育+科技+醫養」的創新研發能力，迎來教醫養一體化戰略發展新階段。

在全日制高等教育領域，自2000年起，公司在遼寧大連、四川成都、廣東佛山以全新的體制機制，高起點、高標準建立了三所IT應用型本科高校——大連東軟信息學院、成都東軟學院、廣東東軟學院。在教育資源輸出領域，構建起涵蓋資源、軟體、平台、數據四個層級的4S產品服務體系，用一流的教育產品和服務為更多的本科高校和職業院校賦能。在繼續教育服務領域，構建了具有東軟特色的繼續教育服務體系。在醫療康養領域，2024年5月31日，公司完成對東軟健康醫療管理有限公司及其附屬心血管病醫院、口腔醫院、頤養院收購，開啟戰略發展新階段。

SOURCE 東軟教育科技有限公司