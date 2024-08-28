華為運動健康發佈玄璣感知系統，重新定義智能穿戴

「玄璣感知系統是華為在運動健康監測領域的一項重大突破，將繼續引領技術發展方向。我們致力於通過技術，幫助用戶建立積極、科學的生活方式。」華為終端BG智能穿戴與運動健康產品線總裁張煒在發佈會上表示。

隨著全球健康意識的提高，華為將單點監測技術整合為多維感知系統，正式命名為HUAWEI TruSense System（華為玄璣感知系統）。該系統以其準確、全面、快速、靈活、開放、延展的六大特性，帶來全新的健康管理體驗。

華為在光學、電學、材料等基礎研究上的持續投入，使玄璣感知系統在體征數據監測上達到了更高的準確性和速度。它克服了皮膚顏色、手腕粗細、天氣變化等因素對數據監測的影響，並在心率、血氧、血壓等指標的監測上獲得了行業權威認證。

此外，玄璣感知系統擴展了檢測範圍，涵蓋60多項檢測指標，支持多項健康系統的監測。通過心率數據和自主神經序列分解算法，系統能評估用戶的情緒狀態和壓力值，幫助用戶實現身心健康。

玄璣感知系統還具有靈活、開放、延展的特性，能夠與全球生態合作夥伴共同推進數字健康的未來。華為已與150多家機構合作，推動遠程醫療和家庭健康管理的創新研究。

未來，隨著健康研究的進展，玄璣感知系統將繼續探索科技邊界，帶來更多創新應用。華為將在9月發佈搭載玄璣感知系統的全新穿戴設備，敬請期待！

SOURCE 華為