太古城中心日前夥拍利物浦國際足球學校（香港）舉辦足球體驗

舉辦足球體驗日 發掘明日之星

8月中旬，太古城中心透過社福機構聖雅各福群會及太古小學邀請區內小朋友，與家長一同出席足球體驗。一眾兒童及青少年由利物浦國際足球學校（香港）的教練親自教授基本足球知識及技巧，激發大家對足球的興趣，培育新一代足球小將。體驗日結合了足球遊戲及技巧訓練，鍛鍊大家的身體靈活度及手腳協調性，更講究團隊合作。活動旨在讓孩子接觸足球豐富多變的技術，同時令他們充份了解體育競賽的精神；而各位家長亦親身落場，與孩子一同進行訓練，促進親子默契、留下美好回憶。完成是次體驗後，參加者更獲得利物浦國際足球學校（香港）頒發的證書、利物浦專屬足球及球會限量紀念品，極具收藏意義。

參與足球體驗日以外，多位來自社福機構聖雅各福群會的家長及小朋友亦獲邀參觀太古城中心的「Welcome to Anfield – The LFC Experience」沉浸式足球盛會，在辛奇利閘門、球員通道、錦標牆、球員更衣室、傳奇KOP看台等標誌性位置打卡留影，並參與場內三大足球主題互動遊戲「360 Ball Control」、「Header Hero」及「Shooting Fever」，互相切磋球技、進行刺激好玩的競賽。

太古地產零售業務董事韓置表示：「我們很榮幸能夠與利物浦足球會攜手舉辦這場結合體育與休閒娛樂的盛事；透過一連串精彩活動，希望為公眾帶來嶄新而引人入勝的沉浸式體驗之餘，同時更想將透過推廣體育休閑活動促進社區的身心健康。除了為訪客創造愉快體驗，我們還積極提供場地讓人們聯系在一起，分享他們對運動的熱愛，打造活力社區。」

現場還原晏菲路球場 展出紅軍輝煌歷史 免費沉浸式互動體驗

太古城中心「Welcome to Anfield – The LFC Experience」由即日起至9月1日期間舉行，帶來沉浸式足球盛會。商場二樓中庭變身成利物浦晏菲路球場，還原寫有掛上隊歌「You'll Never Walk Alone」標語的辛奇利閘門（Shankly Gates）、掛滿現役球員球衣的球員更衣室及百年傳奇KOP看台，令球迷得到彷如置身晏菲路的體驗；現場更可觀賞到紅軍在過去超過一個世紀的重要賽事場刊、贏得的主要錦標及掛滿現役球員球衣的球隊更衣室等，讓大家盡情拍照留影。

此外，公眾亦可免費參加三大足球主題沉浸式互動體驗，以嶄新方式馳騁球場，進行一場刺激好玩的足球訓練。「360 Ball Control」挑戰參加者反應及腳法，置身在360度全方位被圓環燈包圍的迷你草地，圓環燈會隨機亮起，參加者須將球踢向亮起的圓環燈，攝影機更會記錄你的制霸英姿！想鍛鍊頭鎚技巧，就要到「Header Hero」盡情跳躍，用頭槌挑戰三個高度不同的頭球！而「Shooting Fever」結合「過三關」，讓你與朋友一起接受考驗，通過射門鬥快連成一線撼贏對手。

參與上述互動遊戲，成為LIVE+會員及掃描遊戲區二維碼，並立即追蹤Cityplaza Instagram，即可免費贏取利物浦足球會限量紀念品，成為紅軍一員！

大家更可在利物浦足球會期間限定店選購心頭好。當中包括利物浦熊貓公仔、利物浦x香港別注版T恤及環保袋等，店內更率先展出利物浦24/25 賽季官方主場Nike球衣，為大家提供最強應援裝備。

活動詳情：

太古城中心獨家呈獻：「Welcome to Anfield – The LFC Experience」 日期： 2024年8月3日至9月1日 時間： 星期一至五：中午12時至晚上9時 星期六及日：上午11時至晚上9時 地點： 太古城中心二樓中庭及中橋

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關於太古城中心

太古城中心是港島區最大的購物中心，商場總面積約111萬平方呎（約10.3萬平方米）。太古城中心樓高六層，座落港鐵太古站上蓋，匯聚逾170家優質商戶、特色食肆、獨特的文化生活概念戲院及全新面貌及設備提升的室內溜冰場，提供超過800個地庫泊車位。商場持續強化商戶組合及帶來精彩紛呈的推廣活動，為顧客提供多元化的消閒購物及生活新體驗，展現「LIVE HAPPY 快樂識放」的品牌理念，希望每位顧客在太古城中心重拾生活中的簡單喜悅，忘卻繁囂的都市生活，讓商場成為不折不扣的快樂大本營。

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關於利物浦足球會

利物浦足球會自1892年創立，是全球歷史最悠久和最享負盛名的足球會之一，曾贏得十九座英格蘭頂級聯賽冠軍，十個聯賽杯冠軍，八座足總杯冠軍，六座歐洲冠軍俱樂部杯冠軍，三個歐洲足總杯冠軍，三座歐洲超級杯冠軍和十六個慈善盾。

作為一個具社會責任的足球會，利物浦足球會對自己的歷史感到自豪，且通過旗下官方慈善機構利物浦基金會，來為默西塞德附近的孩子們和年輕人提供改變人生的機會。為提高在安菲爾德地區（郵編開頭為L4、L5和L6）居民的生活品質，紅軍鄰居專案針對地為他們特設開展相應的活動和體驗。

SOURCE 太古城中心