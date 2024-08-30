復星管理層：全球化+創新+輕資產，持續穩定贏利

香港和上海2024年8月30日 /美通社/ -- 2024年8月29日，復星國際董事長郭廣昌在2024復星國際中期業績會上表示，復星希望打造一個聚焦核心產業的家庭消費產業集團，產業的發展和利潤增長更可預期。無論是集團層面還是每一塊業務，都要給客戶、投資人提供風險可控、能穩健成長的企業價值。

當天上午，復星國際在上海舉行2024年中期業績發佈會，郭廣昌和聯席董事長汪群斌，復星國際聯席CEO陳啟宇、徐曉亮，復星國際CFO龔平出席，和參加發佈會的多位分析師、投資人及媒體，就市場關心的公司戰略、經營指標、創新投入、全球運營等問題深入交流。

復星一直將創新和全球化作為發展的核心戰略。郭廣昌在會上表示，對復星旗下醫藥的四個創新平台非常自豪，包括復宏漢霖、CAR-T、達芬奇機器人、磁波刀，這些都是復星非常看重的世界一流的創新平台，真正能給客戶解決問題、創造價值。這四個平台發展好了，復星在大健康領域發展的空間巨大，未來會持續加大生物醫藥、先進醫療器械等前沿科技的投入。

郭廣昌認為，創新除了從0到1的創新，還包括產品創新、整合式創新和場景的創新。最近復星旗下的東家推出新品牌「東家金造」，以黃金為載體，通過和藝術家合作進行藝術創新，將復星推崇的東方生活美學融入設計理念。此外，復星旗下三亞亞特蘭蒂斯、正在規劃的超級地中海項目和豫園燈會出海等，也是典型的場景創新案例，這些也是復星未來發展的驅動力。

在談及全球化時，郭廣昌表示，復星海外收入已佔到總收入的47%，未來還將持續提升。復星的全球化能力不是一朝一夕建起來的，而是通過十多年的全球佈局完成的，復星擁有全球化先發優勢，一定要利用好。之前的全球化佈局更多傾向投資，今天全球化更側重於全球研發能力和銷售能力的建設，這是復星未來全球化的核心。

今年以來，面對國內外市場環境的變化，復星持續推進「瘦身健體，聚焦主業」戰略。復星國際聯席董事長汪群斌介紹，復星圍繞家庭客戶和優勢產業，非常堅決地推進「瘦身健體」、「擁輕合重」、「聚焦發展」，目標是要把復星國際的評級逐漸提升到「投資級」，關鍵是圍繞家庭客戶，聚焦復星有優勢的產品線，提高輕資產運營能力以及產業垂直整合的能力，加強和海內外資本的合作。當然在資產優化的過程中，我們還是會把握好節奏，在管理、調整過程中持續為股東、客戶創造價值。

今年上半年，復星全球視野下的整合式創新模式更加成熟，一批突破性成果持續為復星帶來穩健贏利。復星國際聯席CEO陳啟宇表示，復星、復星醫藥的全球化歷程，產品出海已經走過了將近20年的時間，總體上，一是圍繞產品出海，像斯魯利單抗這樣的PD-1產品，走的是差異化和創新力，這是產品引領的路徑；第二是圍繞區域能力建設，從非洲、歐美到目前快速增長的東南亞、中東等；第三是做好全球市場的工作，在研發端打造匹配全球化的臨床和註冊能力，這些都是創新藥出海不可或缺的。復星希望把整個體系建設起來，服務於自身，也服務於中國的醫藥產業。

當前面對國內「內捲」的大環境，出海成為中國企業的「必答題」。復星國際聯席CEO徐曉亮表示，關於全球化，現在有一句話，「不出海，就出局」。復星全球佈局較早，今天已經基本完成了階段性使命，現在更重要的是全球深度運營，核心是全球研發、全球BD和全球營銷。復星非常鼓勵旗下企業走出去，但走出去不是目的，根本是要用全球化能力，整合產業合力突圍，服務全球客戶。復星在全球化發展這塊未來可期，還有很大的提升空間。

這次報告期內，復星持續優化資產組合，降低槓桿，財務狀況保持穩健。截至報告期末，集團調整後總債務佔總資本比率為50.2%，維持了2020年以來的下降趨勢。復星國際CFO龔平表示，面對複雜多變的經濟形勢，復星堅持長期主義，堅持戰略聚焦，推動四大板塊業務發展，實現業績平穩增長。集團財務戰略將持續進化，通過全球化的多元業務組合、非戰略非核心資產退出，融資渠道優化和輕資產運營賦能，幫助復星穿越經濟週期。

郭廣昌認為，未來投資者會更加看重核心產業增長和現金流的穩健，「一次性的資產出售都是短期的，核心業務的成長，才是企業穩健贏利的核心因素」，復星希望打造一個聚焦核心產業的家庭消費產業集團，以健康穩健的利潤增長為核心，產業發展和贏利更可預期。

2024年8月28日晚，復星國際發佈2024中期業績，報告期內，集團收入持續增長，總收入達人民幣978.4億元；產業運營利潤保持增長，達到人民幣34.7億元，歸母淨利潤為人民幣7.2億元。其中，四大核心子公司——豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險、復星旅文，總收入達人民幣721.7億元，同比保持增長，佔集團總收入的比重達到74%。

SOURCE 復星