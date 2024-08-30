吉野家全新丼物「鰻魚牛肉雙拼丼」驚喜登場

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吉野家

30 8月, 2024, 10:10 CST

夏日驚喜浪接浪 人氣丼物「野菜東坡肉巨丼」重磅回歸 

香港2024年8月30日 /美通社/ -- 吉野家一直致力於推陳出新，用心迎合每位顧客的需求。吉野家推出多款受歡迎的餐品，努力為大家帶來更多選擇。今次吉野家為食客呈獻全新丼物「鰻魚牛肉雙拼丼」以及經典人氣之選「野菜東坡肉巨丼」，讓食客享受不同的味覺體驗。夏日品嚐鰻魚是自日本江戶時代延續至今的美好傳統，搭配口感香醇的蒲燒鰻魚，吃起來恰到好處，滿滿的幸福感。除了「鰻魚牛肉雙拼丼」會常駐吉野家外， 經典人氣之選「野菜東坡肉巨丼」更以全新姿態重磅回歸，讓食客大飽口福

吉野家推出極致口感──「鰻魚牛肉雙拼丼」盡享多重和風滋味

吉野家全新丼物「鰻魚牛肉雙拼丼」驚喜登場，夏日驚喜浪接浪人氣丼物「野菜東坡肉巨丼」重磅回歸！
吉野家全新丼物「鰻魚牛肉雙拼丼」驚喜登場，夏日驚喜浪接浪人氣丼物「野菜東坡肉巨丼」重磅回歸！

吉野家由即日起推出全新「鰻魚牛肉雙拼丼」[會員價: $68/ 原價:$73]，將蒲燒鰻魚與和風牛肉兩種滋味完美結合，肉質嫩滑肥美的鰻魚與香甜濃郁的牛肉在舌尖交織，每一口都像是一場味蕾的盛宴，帶給你前所未有的美味享受，令人回味無窮。想享受極致尊貴的用餐體驗，更可以優惠價$20加配一份鰻魚，為你增添一份奢華與滿足！

吉野家匠心再現 經典「野菜東坡肉巨丼」回歸

吉野家經典「野菜東坡肉巨丼」的滋味令人一試難忘，吉野家特別為大家再度呈獻匠心滋味，讓大家有更多美食選擇。由即日起，只需 $61起即可享用野菜東坡肉巨丼，特別燉煮的東坡肉，輕輕一咬即於口中融化。以特調醬汁包覆著腩肉，香滑濃郁。除此之外，只需額外 +$5即可升級至套餐，包括一份溫泉玉子和鮮嫩時菜，為您的用餐體驗更添圓滿。

圖片下載： https://bit.ly/3XfKjIU

關於吉野家

吉野家首間店舖於1899年在日本橋魚市場開幕，百年來創下無數輝煌佳績，至今在全球擁有近2,400間分店，其中600間位於中國北部。1991年，吉野家在香港開設首間分店，現在已擴充逾50間店舖，每月售出逾百萬碗丼飯，足以證明吉野家丼飯的品質和味道一直深得香港人認同和喜愛。為迎合顧客的需求及優化顧客的滿意度，吉野家不斷推陳出新，用新的產品吸納消費者，保持競爭力，透過會員app提供專屬優惠連繫顧客，並以科技提升點餐設備，打造便捷、愉悅的用餐體驗。

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