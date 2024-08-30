星域展覽與貿有展覽攜手合作，推動亞洲農業與食品科技發展

台灣以其高科技產業和研發能力聞名全球。將這些優勢整合到農業領域，台灣在農企業和未來農業發展建立了獨特的領導地位。憑藉在資訊科技、高科技產業以及生物科技研究方面的卓越貢獻，台灣贏得了國際上的讚譽，並確立了其獨特的領導角色。這些技術優勢廣泛應用於農業，不僅提升了糧食自給自足的能力，還通過先進的技術和科學管理方法應對氣候和環境挑戰。這種方式確保了市場導向、安全、可靠、可持續和可追溯的農產品生產，讓全球生態系統得以喘息。

在亞太農業科技合作計劃 (ASTEP) [2]的支持下，農業科技的發展將持續提升農業實踐，並以更高效的方式產出更高質量的作物，為新加坡和台灣地區的企業與組織提供無限的合作可能性，實現更大的增長潛力。

此合作夥伴關係將利用雙方活動組織者的優勢和專業知識，促進知識交流、推進研發、創造交流機會，並激發活動參與者之間的跨國合作。星域展覽(Constellar)主辦亞洲農業食品科技博覽會（AFTEA），而貿有展覽(My Exhibition)主辦台灣智慧農業週（TSA）和台灣國際漁業產業展（IAFET）。

「我們很高興能與貿有展覽展開這次合作旅程。」星域展覽(Constellar)市場首席執行長Paul Lee表示，「這次合作不僅強化了Constellar凝聚行業利益相關者的願景，也凸顯了我們共同推動農業與食品科技和水產養殖科技的承諾。通過結合雙方的優勢，AFTEA、TSA 和 IAFET 將成為行業領袖之間交流、創新，並加速邁向安全、可持續且符合氣候友善的農業食品系統的重要商貿平台。我們歡迎其他市場志同道合的主辦單位加入我們，共同打造強大的活動網絡，推動行業發展，並形成強大的新興農業與食品科技生態系統。」

貿有展覽總經理劉苑玲Irene Liu表示：「今年是台灣智慧農業週舉辦的十周年，隨著科技在農業生產中扮演越來越重要的角色，該展覽也不斷成長。我們專注於農業供應鏈中的五個關鍵領域：農業科技、畜牧與飼料科技、水產與漁業科技、農產品保鮮技術，以及可持續農業科技。展覽涵蓋了從種苗、飼料到食品的整個供應鏈，展示先進設備、技術和解決方案。近年來，新加坡在應對食品生產和安全挑戰方面取得了顯著進展，並推出了『30 by 30』食品政策。我們與Constellar的合作不僅僅是為了促進新加坡與台灣地區之間的農業科技交流，更是為了加速台灣技術對南向市場的整合輸出。這次合作將有助於整合亞洲農業科技領域的技術與市場，支持南向國家實現糧食自給自足和安全目標，同時為農業科技生態系統創造新的機會。」

參觀臺灣智慧農業週及臺灣國際漁業產業展，請點擊此處註冊。欲了解最新活動詳情，請訪問：taiwanagriweek.com。

參觀AFTEA 2024，請點擊此處註冊。欲了解最新活動詳情，請在LinkedIn和Facebook追蹤AFTEA。

媒體諮詢及採訪，請聯絡Constellar，電郵：[email protected]。

[1] 新加坡經濟發展局與Forward Fooding合作編寫的《東南亞農業科技生態系統報告2023》中提出了這些觀察結果。 [2] 《新加坡與臺灣、澎湖、金門及馬祖地區的經濟夥伴協定》（ASTEP）透過自由化及促進投資（以及其他方面），加強兩個市場之間的聯繫。

附錄

關於亞洲農業食品科技博覽會（AFTEA）

亞太農業食品科技博覽會（AFTEA）提供了一個專業的展覽平台，擁有「活實驗室」環境、主題體驗區、沙盒和社群學習，讓新興和已建立的行業參與者可以推出、展示和測試他們的解決方案。該展會由星域（Constellar）主辦，與國際合作夥伴德國農業協會（DLG）共同舉辦，是新加坡國際農業食品週（SIAW）的主要活動之一，吸引了全球行業領袖、政策制定者和創新者，旨在建立新的合作夥伴關係，探索農業食品科技發展和應用的機會。SIAW的其他組成活動包括亞太農業食品創新峰會、SFA全球農業食品科學研討會和SFA新型食品法規圓桌會議。

亞太農業食品科技博覽會（AFTEA）2024將於11月19日至21日在新加坡金沙會展中心舉辦，並迎來第三屆。本屆展會將超過300家展商，展示在替代蛋白質、水產養殖、食品安全、新型食品技術、智慧加工與包裝、可持續性與資源管理、技術解決方案、都市與智慧農業等領域的進展和最新創新。展商包括來自法國、匈牙利、以色列、日本、新加坡、西班牙、瑞典和荷蘭的國家館，以及DPR、Dragino、Eurofins、Grain Arianetech、JS Biosciences、Nexton、Priva、SCIEX和深圳FY Lighting等行業關鍵企業。其中約有100家新創企業，為東南亞最大的農業食品科技和農業食品新創生態系統做出貢獻。

2023年的展會吸引了來自82個國家和地區的7,500多位與會者，並有超過200家全球展商參與。此次活動促成了超過500場商業配對，並在沙盒和創始人中心舉辦了110場分享會，由超過140位行業專家主持。

關於星域展覽(Constellar)

星域展覽（Constellar）是亞洲首選的商業合作夥伴，專注於召集業界、策劃創意並創造可持續業務增長和全球影響的機會。公司總部位於新加坡，並在中國和馬來西亞擁有區域業務。我們策劃和發展對關鍵行業具有影響力的貿易和消費者活動，連接全球市場，涵蓋如金融科技、產業轉型和環境、社會與公司治理（ESG）等領域。我們還管理新加坡會展中心（Singapore EXPO），這是新加坡最大的專用會議、獎勵、和展覽（MICE）場地。我們的願景是成為全球領先的亞洲品牌，通過我們在MICE行業的全面知識產權（IP）組合，激活有影響力的網絡，促進跨域合作和創新。欲了解更多信息，請訪問 Constellar.co。

關於貿有展覽有限公司（MY Exhibition）

貿有展覽（MY Exhibition）成立於2014年，專注於在台灣舉辦大型國際專業展覽和會議，是貿友展覽集團（WESEXPO）的子公司。

2015年，貿有展覽（MY Exhibition）與對外貿易發展協會（TAITRA）合作，於2015年11月19日至21日在高雄展覽館舉辦了首屆台灣國際漁業展（Taiwan Int'l Fisheries & Seafood Show）。自此，貿有展覽引領了台灣國際漁業產業展和台灣智慧農業週等活動，並將於2024年9月11日至13日迎來第十屆。

第九屆台灣智慧農業週和第十屆台灣國際漁業產業展得到「農業部」的支持。本屆活動以「S.M.A.R.T. - 可持續性、市場、先進、韌性和技術」五大主題，將展示來自20個國家超過400家參展商的2,000多項創新技術與設備。作為亞洲最大的規模的智慧五合一貿易展覽，涵蓋農業科技、畜禽與飼料科技、漁業科技、生鮮冷鏈，永續科技等，該展會提供了一個卓越的國際交流和採購平台。參觀者可以探索最新的創新技術和市場機會，以應對氣候變化和農業挑戰，提升產品質量、效率和生產力。

今年的展會包括五大主題：農業科技（AgriTech）、畜禽與飼料科技（AgriLivestock & FeedTech）、生鮮冷鏈科技（AgriFresh）、水產養殖與漁業科技（Aquaculture & Fisheries）。新增的主題「AgriGreen」旨在確保長期農業可持續性，今年在畜禽與飼料科技下新增設了「寵物食品」項目，突出最新的飼料技術創新。

關於貿友展覽（WES Expo）

成立於1994年，貿友展覽（WES Expo）不僅是貿有展覽（MY Exhibition）的母公司，還是RX Global在台灣地區的首席銷售代表。貿友擁有協助台灣中小企業（SME）拓展國際市場的豐富經驗，並在國際專業貿易展覽服務領域中贏得了信任和市場領導的聲譽。在過去三十年間，貿友展覽促成了超過4,000場國際專業展會的成功舉辦，每年平均服務超過300多場全球專業國際展會。

SOURCE Constellar