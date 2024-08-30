星域展覽與貿有展覽攜手合作，推動亞洲農業與食品科技發展

新聞提供者

Constellar

30 8月, 2024, 16:00 CST

新加坡2024年8月30日 /美通社/ -- 星域展覽集團(Constellar)與貿有展覽(My Exhibition)欣然宣布雙方達成戰略合作夥伴關係，旨在促進新加坡與台灣地區的農業與食品科技及水產養殖科技發展。此合作將有助於利用科技推動亞洲農業產業的發展，並促進創新、可持續性與經濟增長，為整個區域帶來積極影響。

新加坡目前擁有東南亞最大的農業科技生態系統，擁有超過122家公司，自2013年以來籌集了14億美元的資金，佔該地區所有公司總數的45%和資金總額的38%。這使得新加坡能夠成為引領該地區創新孵化、端到端測試以及農業食品和水產養殖技術的龍頭。同時，新加坡強大的共享基礎設施和創新中心，也使其成為國際集團於東南亞地區籌集資金和尋求示範、試驗場合作的理想樞紐[1]

(PRNewsfoto/Constellar)
(PRNewsfoto/Constellar)

台灣以其高科技產業和研發能力聞名全球。將這些優勢整合到農業領域，台灣在農企業和未來農業發展建立了獨特的領導地位。憑藉在資訊科技、高科技產業以及生物科技研究方面的卓越貢獻，台灣贏得了國際上的讚譽，並確立了其獨特的領導角色。這些技術優勢廣泛應用於農業，不僅提升了糧食自給自足的能力，還通過先進的技術和科學管理方法應對氣候和環境挑戰。這種方式確保了市場導向、安全、可靠、可持續和可追溯的農產品生產，讓全球生態系統得以喘息。

在亞太農業科技合作計劃 (ASTEP) [2]的支持下，農業科技的發展將持續提升農業實踐，並以更高效的方式產出更高質量的作物，為新加坡和台灣地區的企業與組織提供無限的合作可能性，實現更大的增長潛力。

此合作夥伴關係將利用雙方活動組織者的優勢和專業知識，促進知識交流、推進研發、創造交流機會，並激發活動參與者之間的跨國合作。星域展覽(Constellar)主辦亞洲農業食品科技博覽會（AFTEA），而貿有展覽(My Exhibition)主辦台灣智慧農業週（TSA）和台灣國際漁業產業展（IAFET）。

「我們很高興能與貿有展覽展開這次合作旅程。」星域展覽(Constellar)市場首席執行長Paul Lee表示，「這次合作不僅強化了Constellar凝聚行業利益相關者的願景，也凸顯了我們共同推動農業與食品科技和水產養殖科技的承諾。通過結合雙方的優勢，AFTEA、TSA 和 IAFET 將成為行業領袖之間交流、創新，並加速邁向安全、可持續且符合氣候友善的農業食品系統的重要商貿平台。我們歡迎其他市場志同道合的主辦單位加入我們，共同打造強大的活動網絡，推動行業發展，並形成強大的新興農業與食品科技生態系統。」

貿有展覽總經理劉苑玲Irene Liu表示：「今年是台灣智慧農業週舉辦的十周年，隨著科技在農業生產中扮演越來越重要的角色，該展覽也不斷成長。我們專注於農業供應鏈中的五個關鍵領域：農業科技、畜牧與飼料科技、水產與漁業科技、農產品保鮮技術，以及可持續農業科技。展覽涵蓋了從種苗、飼料到食品的整個供應鏈，展示先進設備、技術和解決方案。近年來，新加坡在應對食品生產和安全挑戰方面取得了顯著進展，並推出了『30 by 30』食品政策。我們與Constellar的合作不僅僅是為了促進新加坡與台灣地區之間的農業科技交流，更是為了加速台灣技術對南向市場的整合輸出。這次合作將有助於整合亞洲農業科技領域的技術與市場，支持南向國家實現糧食自給自足和安全目標，同時為農業科技生態系統創造新的機會。」

參觀臺灣智慧農業週及臺灣國際漁業產業展，請點擊此處註冊。欲了解最新活動詳情，請訪問：taiwanagriweek.com

參觀AFTEA 2024，請點擊此處註冊。欲了解最新活動詳情，請在LinkedInFacebook追蹤AFTEA

媒體諮詢及採訪，請聯絡Constellar，電郵：[email protected]

[1] 新加坡經濟發展局與Forward Fooding合作編寫的《東南亞農業科技生態系統報告2023》中提出了這些觀察結果。

[2] 《新加坡與臺灣、澎湖、金門及馬祖地區的經濟夥伴協定》（ASTEP）透過自由化及促進投資（以及其他方面），加強兩個市場之間的聯繫。

附錄

關於亞洲農業食品科技博覽會（AFTEA）

亞太農業食品科技博覽會（AFTEA）提供了一個專業的展覽平台，擁有「活實驗室」環境、主題體驗區、沙盒和社群學習，讓新興和已建立的行業參與者可以推出、展示和測試他們的解決方案。該展會由星域（Constellar）主辦，與國際合作夥伴德國農業協會（DLG）共同舉辦，是新加坡國際農業食品週（SIAW）的主要活動之一，吸引了全球行業領袖、政策制定者和創新者，旨在建立新的合作夥伴關係，探索農業食品科技發展和應用的機會。SIAW的其他組成活動包括亞太農業食品創新峰會、SFA全球農業食品科學研討會和SFA新型食品法規圓桌會議。

亞太農業食品科技博覽會（AFTEA）2024將於11月19日至21日在新加坡金沙會展中心舉辦，並迎來第三屆。本屆展會將超過300家展商，展示在替代蛋白質、水產養殖、食品安全、新型食品技術、智慧加工與包裝、可持續性與資源管理、技術解決方案、都市與智慧農業等領域的進展和最新創新。展商包括來自法國、匈牙利、以色列、日本、新加坡、西班牙、瑞典和荷蘭的國家館，以及DPR、Dragino、Eurofins、Grain Arianetech、JS Biosciences、Nexton、Priva、SCIEX和深圳FY Lighting等行業關鍵企業。其中約有100家新創企業，為東南亞最大的農業食品科技和農業食品新創生態系統做出貢獻。

2023年的展會吸引了來自82個國家和地區的7,500多位與會者，並有超過200家全球展商參與。此次活動促成了超過500場商業配對，並在沙盒和創始人中心舉辦了110場分享會，由超過140位行業專家主持。

關於星域展覽(Constellar)

星域展覽（Constellar）是亞洲首選的商業合作夥伴，專注於召集業界、策劃創意並創造可持續業務增長和全球影響的機會。公司總部位於新加坡，並在中國和馬來西亞擁有區域業務。我們策劃和發展對關鍵行業具有影響力的貿易和消費者活動，連接全球市場，涵蓋如金融科技、產業轉型和環境、社會與公司治理（ESG）等領域。我們還管理新加坡會展中心（Singapore EXPO），這是新加坡最大的專用會議、獎勵、和展覽（MICE）場地。我們的願景是成為全球領先的亞洲品牌，通過我們在MICE行業的全面知識產權（IP）組合，激活有影響力的網絡，促進跨域合作和創新。欲了解更多信息，請訪問 Constellar.co

關於貿有展覽有限公司（MY Exhibition）

貿有展覽（MY Exhibition）成立於2014年，專注於在台灣舉辦大型國際專業展覽和會議，是貿友展覽集團（WESEXPO）的子公司。

2015年，貿有展覽（MY Exhibition）與對外貿易發展協會（TAITRA）合作，於2015年11月19日至21日在高雄展覽館舉辦了首屆台灣國際漁業展（Taiwan Int'l Fisheries & Seafood Show）。自此，貿有展覽引領了台灣國際漁業產業展和台灣智慧農業週等活動，並將於2024年9月11日至13日迎來第十屆。

第九屆台灣智慧農業週和第十屆台灣國際漁業產業展得到農業部的支持。本屆活動以「S.M.A.R.T. - 可持續性、市場、先進、韌性和技術」五大主題，將展示來自20個國家超過400家參展商的2,000多項創新技術與設備。作為亞洲最大的規模的智慧五合一貿易展覽，涵蓋農業科技、畜禽與飼料科技、漁業科技、生鮮冷鏈，永續科技等，該展會提供了一個卓越的國際交流和採購平台。參觀者可以探索最新的創新技術和市場機會，以應對氣候變化和農業挑戰，提升產品質量、效率和生產力。

今年的展會包括五大主題：農業科技（AgriTech）、畜禽與飼料科技（AgriLivestock & FeedTech）、生鮮冷鏈科技（AgriFresh）、水產養殖與漁業科技（Aquaculture & Fisheries）。新增的主題「AgriGreen」旨在確保長期農業可持續性，今年在畜禽與飼料科技下新增設了「寵物食品」項目，突出最新的飼料技術創新。

關於貿友展覽（WES Expo）

成立於1994年，貿友展覽（WES Expo）不僅是貿有展覽（MY Exhibition）的母公司，還是RX Global在台灣地區的首席銷售代表。貿友擁有協助台灣中小企業（SME）拓展國際市場的豐富經驗，並在國際專業貿易展覽服務領域中贏得了信任和市場領導的聲譽。在過去三十年間，貿友展覽促成了超過4,000場國際專業展會的成功舉辦，每年平均服務超過300多場全球專業國際展會。

SOURCE Constellar

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