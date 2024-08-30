京能國際：四年四倍，總資產破千億

北京2024年8月30日 /美通社/ -- 當今中國，培育和發展新質生產力如火如荼。綠色發展是高質量發展的底色，新質生產力本身就是綠色生產力，積極發展清潔能源事關經濟社會發展全局。在應對全球氣候變化、加強生態文明建設，推動經濟社會綠色低碳轉型的探索中，我國清潔能源產業持續向前，開發利用規模居世界前列。探索清潔能源高質量發展的路徑，構建綠色低碳迴圈經濟，對積極穩妥推進碳達峰碳中和、建設美麗中國具有重要意義。

風勁好揚帆，奮進正當時。近日，京能國際（00686.HK）披露2024年上半年業績公告。公告顯示，公司2024年上半年總資產1018.02億元，較年初增長13%；總裝機量實現1004.5萬千瓦，較年初增長17%；完成「雙千」階段目標；營業收入32.72億元，同比增加27%；利潤總額4.34億元，同比增長27%；成為京能集團內首個資產過千億平臺，綜合實力邁上新臺階。

以「瞻」謀質，戰略先行謀全局

惟新者進，惟變者強，惟智者勝。2020年，京能國際重組，新任領導班子睿智卓識、務實創新，短短一年即實現扭虧為盈。四年來，公司緊跟時代趨勢，洞察行業動態，以敏銳的洞察力和前瞻性的思維，不斷實現戰略創新，保持高質量發展態勢。

察勢者智，而馭勢者贏。2024年，公司為實現「最受尊敬的國際化清潔能源生態投資運營商」的企業願景，重塑戰略發展規劃，推進體制機制改革，探索出「雙環線、一中心、一聚焦」的戰略發展路徑，形成以「能源+智算」為主業，風光、水電、綜合能源、燃機、綠氫、智算六大業務板塊協同發展的新格局。

以「新」提質，多元業態促發展

京能國際以提高資產品質和經濟效益為目標，圍繞「降本增效」定位，以「聚焦主業、多元驅動、精益管理、創新創效」為工作主線，推動六大業務板塊協同佈局，多項重點工作迎來突破性進展。

在專案開發層面，雙環線基地專案均迎來重大利好。「東北松遼清潔能源基地送電華北工程」已經納規，黑、吉兩省能源局均明確表態支持由京能國際牽頭東北基地綠電進京專案；華東基地專案不斷取得突破，華東分公司在長三角區域取得新能源確權容量5.1GW；西南分公司取得貴州省盤州市1GW風電專案建設指標，實現了京能國際在貴州省新能源產業佈局的重大突破。

在多元業務發展層面，儲能、燃機、綠氫、智算多點開花，建立差異化競爭優勢。開啟「能源+智算」協同發展新篇章，打造北京市數字經濟創新發展重要底座，數產平臺逐步走向成熟。綜能公司自主設計開發的儲能電池模組完成新國標產品認證，標誌著京能國際已具備儲能產品自主研發及系統集成能力，可滿足各區域專案開發過程的配儲需求；重慶大足2*500MW級燃機電站專案納入《重慶市「十四五」電力發展規劃》，具備開展前期工作的條件；與張家口宣化區政府、河鋼宣鋼達成合作共識，加快推動「綠電制氫、綠氫冶金」專案落地，共同打造國內領先、國際一流的國家級示範專案。

在海外業務拓展層面，公司已成為澳大利亞最大的新能源中資企業，步步為營打造新的利潤增長極。正在推進收購澳大利亞本土售電公司，將打開市場對澳洲公司躋身頭部電企的預期，努力實現境外資產證券化；拓寬全球化視野，力爭加拿大光伏專案明年開工，以此為支點培育澳洲以外新的增長極，為公司拓展境外市場尋找新的支撐點。

以「信」助質，優化公司資本結構

2023年，公司取得惠譽國際信用評級「A」級、標普國際信用評級「BBB+」級的追蹤評級結果。2024年，取得聯合資信境內信用評級「AAA」級，並獲得惠譽常青授予的評級為「2」，主體得分為「78」的環境、社會及管治（ESG）評級，是中國境內惠譽ESG歷史公開最高評分。良好的信用資質，助力公司獲得資本市場和金融監管機構的雙重肯定，優質的ESG評級也充分彰顯了公司支持國家綠色低碳能源高質量發展的信心和決心；引戰工作也取得初步進展，已與多家企業達成投資意向；公司已在銀行間市場發行了共計50億元熊貓永續債，推進新增50億元永續債的發行相關工作，力爭於2024年內擇機分期發行；保山能源水電站消缺工作已經收尾，正在加快推進水電REITs擴募工作，進一步挖掘優質風光電站專案，做好下一輪擴募計畫，不斷提高公司資產證券化程度；充分利用公司在行業內樹立的良好口碑和發展預期，以結果為導向深入對接多家國內外影響力高、實力強的意向單位，積極跟進其他潛在投資企業，不斷完善公司股東構成的合理性，真正做到降低公司權益資金成本。

以「融」興質，鍛造發展智力支撐

能者行遠，融者致廣。公司持續推進體制機制改革，針對多板塊業務佈局，吸納市場上各細分領域的高精尖人才。不斷優化人才佈局，堅持系統推進「正向賦能」；釋放人才活力，瞄準成果落地「注入動能」；緊抓人才培養，確保人盡其才「撬動效能」。

公司傳承煥新企業文化，進一步梳理、提煉京能國際優良文化基因，立足現在，面向未來，形成了以「融文化」為核心，以成長共融、擔當自驅、坦誠清晰、拚搏進取、追求卓越、開放創新為支點的企業文化。以文化引領發展、用文化凝聚力量、打造企業永續發展的內驅力，推動企業高質量發展，讓美好能源觸手可及。

崢嶸過去已成為歷史，璀璨當下正延伸。京能國際強調「2024年後半程公司將持續秉持創業初心，擁抱變化，賡續奮鬥，堅持高質量發展不動搖，努力實現公司價值、股東利益最大化。」

SOURCE 北京能源國際控股有限公司