關於聯代科技股價大幅波動的重大公告

深圳2024年8月30日 /美通社/ -- 尊敬的投資者、分析師和媒體朋友們：

近期，深圳市聯代科技有限公司（以下簡稱「 聯代科技」）股價在資本市場出現異常波動。作為一家負責任的公司，我們理解市場參與者對此類情況的擔憂，並認為有必要向公眾提供透明、正式的相關信息。

首先，公司董事會和管理層高度關注近期股價的異常波動。我們正與相關部門密切合作，確保所有信息披露符合監管要求，保護投資者利益。目前，公司運營正常，未發生任何影響公司基本面的事件。並且，我們近期已經宣佈正式進軍醫療行業，與著名醫學專家Ehud Baron博士及權威試驗機構達成合作，並計劃收購一家專注於猴痘疫苗研發的實驗室。

其次，我們注意到市場上關於公司的各種猜測和謠言，在此鄭重聲明，除非通過官方渠道發佈，否則請勿輕信未經證實的消息。公司將一如既往地致力為股東創造價值，保持業務穩定增長。

針對此次股價波動，公司已啟動內部調查程序，確定是否存在未公開信息洩露或其他可能影響股價的因素，必要時可能會聘請律師啟動做空調查程序。同時，我們將加強與投資者的溝通，確保市場的公平透明。

最後，公司呼籲廣大投資者保持理性，不要被短期的市場情緒所左右。我們承諾，一旦有新的進展或信息需要公佈，我們將第一時間通過正規渠道通知大家。

感謝大家的理解和支持。公司將繼續關注事態發展，並在必要時提供最新信息。請繼續關注我們的官方公告。

關於深圳市聯代科技有限公司

深圳市聯代科技有限公司成立於2008年，為全球消費者提供高性價比的移動設備，幫助包括美國等成熟市場和印度等新興市場以及南亞和非洲其他國家的低收入人群更好地獲取最新移動科技。自2024年以來，聯代科技一直致力於通過創新的醫療可穿戴技術改善人們的健康與福祉。通過尖端研究和戰略合作夥伴關係，聯代科技旨在為全球範圍內的疾病預防和健康管理提供有效的解決方案。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站http://www.utimeworld.com/.

前瞻性陳述

本新聞稿中有關未來預期、計劃和前景的表述，以及有關非歷史事實事項的任何其他表述，可能構成《1934年證券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）第21E條（修訂版）和《1995年私人證券訴訟改革法案》（The Private Securities Litigation Reform Act of 1995）界定的「 前瞻性陳述」 。「 預計」 、「 相信」 、「 繼續」 、「 可能」 、「 估計」 、「 期望」 、「 打算」 、「 或許」 、「 計劃」 、「 潛在」 、「 預測」 、「 項目」 、「 應該」 、「 目標」 、「 將」 、「 會」 以及類似表述可用於識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別性措辭。由於2024年7月30日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告中「 風險因素」 部分所討論的各種重要因素的影響，實際結果可能與這些前瞻性陳述所顯示的結果存在重大出入。本新聞稿中包含的任何前瞻性表述僅針對截至本新聞稿發佈之日的情況，該公司明確聲明不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性表述的義務。

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Eaky Tan

電郵：[email protected]

SOURCE UTime Limited