新華絲路：從沈陽賽艇指數看「體城融合」的活力

作為東北地區政治、經濟、文化、商貿中心之一的沈陽，已連續三年發布中國（沈陽）賽艇運動發展指數，在打造體育強市、體育名城的道路上行穩致遠。

指數顯示，沈陽賽艇賽事的專業影響力與國際影響力顯著提升，參賽隊伍數量、運動員數量兩項核心指標均處於國內領先地位。自2018年起，沈陽連續舉辦多屆國際賽艇公開賽，已成為國內影響力最大、參與人數最多的文體旅融合發展特色賽事之一。

作為賽艇訓練和比賽基地，渾河催生了體育產業和體育消費，見證了運動培訓、休閒文化、餐飲服務、特色體驗、文化旅游等業態欣欣向榮。指數顯示，2023年沈陽賽艇特色文化主題活動數量達到390場次，帶動賽艇特色旅游景點收入超過千萬元大關。

沈陽持續強化校園賽艇文化基礎建設。2023年，沈陽校園賽艇培訓活動數量同比增長20%。目前，全市已經有41所中小學開設了賽艇課程。

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SOURCE 新華絲路