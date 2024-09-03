新華絲路：從沈陽賽艇指數看「體城融合」的活力

新華絲路
03 9月, 2024, 17:33 CST
北京2024年9月3日 /美通社/ -- 8月29日，2024中國（沈陽）賽艇運動發展指數（以下簡稱「指數」）在沈陽發布，彰顯「體城融合」的活力、動力與魅力。
該指數由中國經濟信息社和沈陽市人民政府共同推出，以沈陽賽艇運動發展為主要研究對象，從賽事魅力、產業發展、體城融合三個維度進行分析，旨在研判沈陽賽艇運動發展路徑和業態特點，對標國際賽艇運動發展，推進專題研究。
作為東北地區政治、經濟、文化、商貿中心之一的沈陽，已連續三年發布中國（沈陽）賽艇運動發展指數，在打造體育強市、體育名城的道路上行穩致遠。
指數顯示，沈陽賽艇賽事的專業影響力與國際影響力顯著提升，參賽隊伍數量、運動員數量兩項核心指標均處於國內領先地位。自2018年起，沈陽連續舉辦多屆國際賽艇公開賽，已成為國內影響力最大、參與人數最多的文體旅融合發展特色賽事之一。
作為賽艇訓練和比賽基地，渾河催生了體育產業和體育消費，見證了運動培訓、休閒文化、餐飲服務、特色體驗、文化旅游等業態欣欣向榮。指數顯示，2023年沈陽賽艇特色文化主題活動數量達到390場次，帶動賽艇特色旅游景點收入超過千萬元大關。
沈陽持續強化校園賽艇文化基礎建設。2023年，沈陽校園賽艇培訓活動數量同比增長20%。目前，全市已經有41所中小學開設了賽艇課程。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/341878.html
SOURCE 新華絲路
分享這篇文章