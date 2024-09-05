新華絲路：煙火鄉愁世遺城----解碼古城泉州的文化自信樣本

北京2024年9月5日 /美通社/ -- 位於中國東南部的福建省泉州市是中國最負盛名的歷史文化名城之一，隨著文化自信的不斷增強，該市文化繁榮發展。

許多史料及講述意大利探險家東方之旅的《馬可•波羅游記》都生動記錄了這座城市的文化繁榮景象。