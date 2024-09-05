新華絲路：煙火鄉愁世遺城----解碼古城泉州的文化自信樣本

新華絲路
05 9月, 2024, 09:39 CST
北京2024年9月5日 /美通社/ -- 位於中國東南部的福建省泉州市是中國最負盛名的歷史文化名城之一，隨著文化自信的不斷增強，該市文化繁榮發展。
許多史料及講述意大利探險家東方之旅的《馬可•波羅游記》都生動記錄了這座城市的文化繁榮景象。
宋元時期，泉州作為中國的海上貿易中心，農業文明與海洋文明在此交匯融合，形成了東西方文化和諧共存的城市景觀。
如今，泉州擁有1處世界文化遺產和44處國家級重點保護歷史文化遺址。
此外，泉州還擁有6個世界級非物質文化遺產項目和36個國家級非物質文化遺產項目。
2021年，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」作為文化遺產被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。
自此，泉州的古韻廣為人知。2023年，泉州共接待國內外游客8652.97萬人次，旅游總收入超過1000億元（約140.6億美元）。
泉州是一座古老而又充滿活力的現代化城市。
目前，泉州擁有九大千億級產業集群。落戶的境內外上市公司多達115家，市場經營主體超過152萬戶。2023年，全市經濟總量達1.22萬億元，成為中國著名的「品牌之都」。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/341940.html
SOURCE 新華絲路
分享這篇文章