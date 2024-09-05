新華絲路：華中長沙縣舉行沙龍活動，通過跨境電商推動產業發展

北京2024年9月5日 /美通社/ -- 2024年8月31日，一場以跨境電商賦能縣域產業帶發展為主題的沙龍活動在中國中部湖南省長沙市長沙縣舉行。

此次活動匯聚了來自企業、行業協會、服務組織以及電商協會和平台的100多位代表。

在活動期間，長沙縣二手車出口基地正式授牌，湖南省二手車流通協會及其他五家相關企業共同簽署了戰略協議，旨在在該縣打造汽車及汽車零部件出口的特色產業集群。

該二手車出口基地將提供包括車輛集采、供應鏈金融、上牌檢測、報關清關、國際物流、海外倉儲、海外售後、車輛寄售以及收款、交付等在內的一站式服務。預計長沙縣將在三年內通過出口基地出口車輛近萬台，外貿額將超過20億元人民幣（約合2.808億美元）。

長沙縣整車(零部件)數字化出海孵化中心也在活動中掛牌，首批五家企業簽署合作協議。利用其產業和平台優勢，長沙縣將通過建設跨境電商產業園等措施，推動其汽車產業的出海和轉型。

該沙龍活動還包括來自不同領域的與會者的交流，介紹了跨境電商平台提供的便捷有效的服務，並解答了關於物流、人才和金融等常見困惑。活動還組織了實地考察和圓桌討論。

截至目前，長沙縣已開通了共計20條貨運航線，跨境電商涵蓋四種進出口模式。截至2023年底，長沙縣的跨境電商進出口總額達到177.2億元人民幣，同比增長21.4%。

未來，長沙縣將繼續加強國內外優勢資源的對接，推動相關企業的集群發展，以加速跨境電商的創新發展，提升產業發展水平。

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SOURCE 新華絲路