芯海科技：通過「小晶片」推動「大市場」

深圳2024年9月9日 /美通社/ -- 在日新月異的半導體行業中，芯海科技憑藉其深厚的「模擬信號鏈+MCU」雙技術平臺，經過20多年的技術沉澱和持續創新，展現出卓越的綜合實力。公司的產品和服務範圍已經從高端消費電子成功擴展到電腦、汽車、工業、大健康等多個細分市場，並獲得了眾多行業標杆客戶的鼎力支持。

在模擬信號鏈領域，芯海科技的產品線廣泛覆蓋了人機交互、設備參數、環境參數、生理參數等眾多應用場景。在人機交互方面，芯海的壓力觸控產品以其高精度和靈敏度，能夠準確捕捉用戶的細微操作，提供流暢無阻的交互體驗。在設備參數監測方面，芯海SmartAnalog®產品通過即時監測設備的各項參數，確保設備的穩定運行，有效提升了設備的可靠性和使用壽命。同時，在穿戴式健康測量系列產品方面，芯海推出了高性能的BIA、PPG等產品，這些產品能夠應用到智能手錶、智能戒指、智能手環、體脂秤等各類終端設備中，有效幫助用戶預測慢病風險，實現了智能技術與健康管理的完美融合，為用戶提供了更加便捷、高效的健康管理解決方案。