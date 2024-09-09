芯海科技：通過「小晶片」推動「大市場」

09 9月, 2024, 21:10 CST
深圳2024年9月9日 /美通社/ -- 在日新月異的半導體行業中，芯海科技憑藉其深厚的「模擬信號鏈+MCU」雙技術平臺，經過20多年的技術沉澱和持續創新，展現出卓越的綜合實力。公司的產品和服務範圍已經從高端消費電子成功擴展到電腦、汽車、工業、大健康等多個細分市場，並獲得了眾多行業標杆客戶的鼎力支持。
在模擬信號鏈領域，芯海科技的產品線廣泛覆蓋了人機交互、設備參數、環境參數、生理參數等眾多應用場景。在人機交互方面，芯海的壓力觸控產品以其高精度和靈敏度，能夠準確捕捉用戶的細微操作，提供流暢無阻的交互體驗。在設備參數監測方面，芯海SmartAnalog®產品通過即時監測設備的各項參數，確保設備的穩定運行，有效提升了設備的可靠性和使用壽命。同時，在穿戴式健康測量系列產品方面，芯海推出了高性能的BIA、PPG等產品，這些產品能夠應用到智能手錶、智能戒指、智能手環、體脂秤等各類終端設備中，有效幫助用戶預測慢病風險，實現了智能技術與健康管理的完美融合，為用戶提供了更加便捷、高效的健康管理解決方案。
在MCU技術平臺領域，芯海的32位MCU產品在多個領域發揮著重要作用。在工業控制方面，如消防、安防、智慧樓宇、動力電池BMS、電機控制、高端消費電子等領域。除了模擬信號鏈和MCU技術平臺外，在汽車電子領域，芯海的產品被廣泛應用於車載多媒體、動力電池管理系統等關鍵部件中，為汽車電子行業的創新發展提供了有力支持。
如今，芯海的產品和服務已經覆蓋了汽車電子、工業電子和高端消費電子等眾多應用領域，成為數位化半導體產業鏈中一支積極進取的力量。依託豐富的產品生態，芯海不斷優化資源配置，強化產品的供應鏈管理和品質保障體系，建立並實施了符合ISO9001、ISO26262、ISO27001等八大國際標準的全面品質管理體系，確保產品的高可靠、高性能和高品質。
展望未來，芯海科技將繼續秉承創新、務實、高效的企業精神，不斷推動半導體行業的創新發展，為人們的生活帶來更加智能、便捷、高效的科技體驗。同時，芯海也將繼續加強與行業標杆客戶的合作，共同探索新的應用場景和市場空間，為半導體行業的未來發展貢獻更多的智慧和力量。
如需瞭解更多產品信息，請登錄芯海科技官網www.chipsea.com
SOURCE 芯海科技（深圳）股份有限公司
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