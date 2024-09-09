印度彈性辦公空間的演變：管理式解決方案推動行業增長與擴張

報告指出，營運商和使用者均已開始向 MOS 模式轉型。這種模式特別吸引全球企業，印度成了重要的 GCC 熱土，提供理想的當地房地產解決方案。

資訊科技領域在過去 18 個月（2023 年和 2024 年上半年）在優質辦公室佔用率為 40-50%，其次是工程與製造業 (14-18%)、銀行、金融服務和保險業 (9-12%) 和專業服務 (11-12%)。同期，活躍的彈性空間營運商增長至 300 家，其中前 5% 持有超過 50% 甲級寫字樓庫存，同時也主要專注於 MOS 模式。

隨著 GCC 在印度的興起，Table Space 最近委任了兩名全球戰略領導者：Robert Newman 和 John Hogan 將分別擔任非執行董事長和美洲銷售總監。這些任命突顯了公司致力於透過全面的服務，提供促進 GCC 的發展並增強對全球客戶的支持。

Table Space 美洲銷售總監 John Hogan 表示：「Table Space 仍然是管理式辦公解決方案 (MOS) 領域的先驅，矢志創新和提供高質素的客戶服務。Cushman & Wakefield 與 Table Space 的報告強調了管理式辦公解決方案 (MOS) 在印度全球企業中的日益普及，其中 IT-BPM 行業在 2023 年和 2024 年上半年佔據了 40-50% 的座位吸納率。作為印度最大的 GCC 支援合作夥伴，我們因應動態需求提供量身定製、高質素的解決方案來推動增長。」

SOURCE Table Space