印度彈性辦公空間的演變：管理式解決方案推動行業增長與擴張

09 9月, 2024, 23:29 CST
印度班加羅爾2024年9月9日 /美通社/ -- Table Space 與 Cushman & Wakefield 聯合發佈了一份「 從彈性辦公到管理式辦公 —— 彈性辦公空間行業的演變」報告， 當中指出印度彈性辦公空間領域在過去十年的變革性增長。該報告認為，管理式辦公解決方案 (MOS) 的廣泛普及是推動此增長的主要因素。MOS 提供了優化的資本支出、靈活的租賃條款、增值服務、快速的營運準備以及完全透明的運作方式。
截至 2024 年上半年，印度前八大城市的彈性辦公空間規模已達到 5,800 萬平方英尺，佔該國總甲級辦公樓供應量的 7-8% 以上。該報告進一步強調了前 8 個城市的彈性辦公空間庫存。班加羅爾的總庫存佔比達 31%，其次是德里 NCR (16%)、浦那 (14%)、海德拉巴 (14%) 和孟買 (11%)。
報告指出，營運商和使用者均已開始向 MOS 模式轉型。這種模式特別吸引全球企業，印度成了重要的 GCC 熱土，提供理想的當地房地產解決方案。
資訊科技領域在過去 18 個月（2023 年和 2024 年上半年）在優質辦公室佔用率為 40-50%，其次是工程與製造業 (14-18%)、銀行、金融服務和保險業 (9-12%) 和專業服務 (11-12%)。同期，活躍的彈性空間營運商增長至 300 家，其中前 5% 持有超過 50% 甲級寫字樓庫存，同時也主要專注於 MOS 模式。
隨著 GCC 在印度的興起，Table Space 最近委任了兩名全球戰略領導者：Robert Newman 和 John Hogan 將分別擔任非執行董事長和美洲銷售總監。這些任命突顯了公司致力於透過全面的服務，提供促進 GCC 的發展並增強對全球客戶的支持。
Table Space 美洲銷售總監 John Hogan 表示：「Table Space 仍然是管理式辦公解決方案 (MOS) 領域的先驅，矢志創新和提供高質素的客戶服務。Cushman & Wakefield 與 Table Space 的報告強調了管理式辦公解決方案 (MOS) 在印度全球企業中的日益普及，其中 IT-BPM 行業在 2023 年和 2024 年上半年佔據了 40-50% 的座位吸納率。作為印度最大的 GCC 支援合作夥伴，我們因應動態需求提供量身定製、高質素的解決方案來推動增長。」
SOURCE Table Space
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