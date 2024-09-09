三一重工發布強勁半年業績

（國際業務穩步增長，海外收入占主營業務收入的62.23%）

上海2024年9月10日 /美通社/ -- 三一重工(SANY)8月30日發布了2024年半年財報。該公司報告顯示，2024年上半年營業收入為387.4億元（約54.5億美元），同比下降1.95%，歸屬於上市公司股東的淨利潤增長4.80%，達到35.7億元（約5.03億美元）。

盡管全球市場面臨挑戰，該公司堅持「高質量發展」的原則，經營活動產生的淨現金流大幅增長2204.61%，達到84.4億元（約11.9億美元）。

國際業務迅猛增長

2024年上半年，三一重工通過擴展全球研發和制造布局、加強售後服務建設以及構建全球運營的可持續能力繼續推動全球化進程。

今年上半年，三一重工國際收入穩步增長。公司報告顯示，主營業務的國際銷售收入為235.4億元（約33.1億美元），同比增長4.79%，占其主營業務收入的62.23%。

其中，非洲地區收入同比大幅增長66.71%，達到23.1億元（約3.25億美元）；亞洲及澳大利亞地區貢獻了91.7億元（約12.9億美元），增長2.55%；歐洲地區實現穩定增長，收入為82.7億元，同比增長1.08%；美洲市場則錄得37.9億元，下降了4.19%。

引領脫碳轉型

2024年，三一重工加大了對新能源產品的研發力度。截至目前，今年已上市的新能源產品超過80種，多款產品在市場上取得突破。例如，SW956E電動輪式裝載機憑借其先進的節能技術（包括自主研發的VCU和智能變頻空調），獲得印尼200台訂單。

在技術研發方面，三一已獲得約30項與低碳技術相關的授權專利，其中包括業內首創的P2-MT混合動力技術，該技術通過合理的軟件標定，在重型車輛換擋過程中減少了動力中斷，顯著節約燃油，填補了混合動力產品的技術空白。

研發與創新成果顯著

三一重工在「全球化、數字化、脫碳化」戰略的指導下，大力投資研發。2024年上半年，該公司在研發上投入了26.1億元（約3.67億美元）。公司擁有6,320名研發人員，其中39%具有研究生或以上學歷。

在知識產權方面，三一共申請了575項專利，其中357項為發明專利，351項專利已獲授權。

此外，三一重工在2024年上半年發布了多款創新產品，包括SY2000礦山挖掘機、第三代RC中型挖掘機、33米泵車以及STC2000C8-8汽車起重機。

SOURCE 三一集團