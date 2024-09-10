備受期待的華為發布會揭秘：將帶來哪些創新產品？

全新HUAWEI WATCH GT系列即將問世？

在即將舉行的發布會上，備受期待的新一代GT系列將成為一大亮點。新系列預計將搭載最近發布的華為玄璣感知系統，該系統有望通過更精確、更全面的數據增強健康與健身追蹤功能。該系統於今年8月推出，還支持情緒健康相關功能，有望顛覆可穿戴技術行業。

在設計方面，全新HUAWEI WATCH GT 5系列據說將突破時尚和多功能的界限。華為在社交媒體上發布的預熱海報透露，該系列采用鈦合金和白色陶瓷等優質材料打造，擁有稜角分明的幾何設計，為智能手表市場注入了時尚和創新元素。

Ultimate手表的高爾夫新體驗

另一款備受期待的產品是新版HUAWEI WATCH Ultimate，根據預熱海報，該版本將引入高爾夫相關功能。目前，越來越多的用戶正在尋求為其愛好和健身活動量身定制的可穿戴設備專業功能。

預熱海報還展示了雙色表圈設計。這種新的紋理和設計有望增強手表的美感。

新一代血壓監測儀

華為在社交媒體頁面上發布預熱海報之後，有猜測稱HUAWEI WATCH D 2將以新一代血壓監測儀的形式推出。

在華為玄璣感知統發布會上，華為表示將重點拓展健康追蹤功能，有媒體報道稱華為可能會在其可穿戴設備中引入動態血壓監測（ABPM）功能。這可能是全球首款支持動態血壓監測的智能手表，對於世界各地關注健康和血壓的用戶來說，它將成為改變游戲規則的創新之作。

在該領域，華為上一次發布的重要產品是於2021年推出的HUAWEI WATCH D。該產品通過了歐盟CE醫療認證，因其血壓測量功能而廣受好評，這也一直是華為在業內的優勢所在。

全新MatePad系列亮相

華為不斷開發和推出一系列令人印象深刻的突破性平板電腦產品。HUAWEI MatePad Pro和HUAWEI MatePad Air 這兩款全新平板電腦將在巴塞羅那華為全球創新產品發布會上亮相。HUAWEI MatePad Pro的重磅亮點是雙層OLED雲晰柔光屏，具有專業顯示、防眩護眼的功能，還能帶來紙感顯示的體驗，開創了平板電腦創作的新時代。此外其還搭載全新華為星躍鍵盤，帶來首創筆鍵一體充電設計，收納充電雙重體驗。

HUAWEI MatePad Air 平板電腦則是一款面向引領潮流的年輕用戶的生產力工具，采用了創新的幻彩珠光工藝和優雅的低飽和度配色。

隨著發布日期的臨近，科技界對預期的功能和升級翹首以盼，這表明華為已做好准備在最高水平上展開競爭。

SOURCE 華為