摩洛哥首相為國軒豎大拇指並贊「很了不起」

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國軒高科

10 9月, 2024, 19:16 CST

合肥2024年9月10日 /美通社/ -- 9月6日，在參加中非合作論壇北京峰會期間，摩洛哥首相阿齊茲•阿赫努什（Aziz Akhannouch）率投資部、投資和出口發展署、私營部門協會一行專程考察國軒高科，現場為國軒的技術和產品實力豎大拇指，連連稱讚「很了不起」。

6日下午，首相一行先後參觀國軒高科新站大眾UC工廠，包河總部展廳、驗證工程院，深入考察電池技術研發和生產製造。國軒高科領先的技術、先進的產品和全球化、全產業鏈佈局，給首相一行留下深刻印象。當得知驗證工程院已經積累了十年的電池數據後，首相感慨「說明國軒至少領先十年了。」

阿齊茲‧阿赫努什首相點贊搭載國軒動力電池的新能源汽車
阿齊茲‧阿赫努什首相點贊搭載國軒動力電池的新能源汽車

在包河總部，奇瑞、吉利、江淮、零跑、合眾、長城、長安、上汽通用五菱等多款搭載國軒電池的新能源汽車依次陳列以供檢閱。首相在每一款車前駐足觀看，當聽到工作人員介紹車型及電池的性能介紹後，首相問道：「這些都是搭載的國軒高科電池嗎？」當得到肯定的回答後，首相不由得豎起了大拇指，「Formitable！Formitable！」

李縝董事長當場表示，當天展出的這些車輛將全部贈與摩洛哥政府，用中國力量賦能摩洛哥電動化。「我代表摩洛哥政府對國軒的慷慨相贈表示感謝，這裡許多車型非常適合摩洛哥的需求，期待不久的將來能看到這些車在摩洛哥批量生產。」首相表示。

SOURCE 國軒高科

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