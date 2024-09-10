摩洛哥首相為國軒豎大拇指並贊「很了不起」
10 9月, 2024, 19:16 CST
合肥2024年9月10日 /美通社/ -- 9月6日，在參加中非合作論壇北京峰會期間，摩洛哥首相阿齊茲•阿赫努什（Aziz Akhannouch）率投資部、投資和出口發展署、私營部門協會一行專程考察國軒高科，現場為國軒的技術和產品實力豎大拇指，連連稱讚「很了不起」。
6日下午，首相一行先後參觀國軒高科新站大眾UC工廠，包河總部展廳、驗證工程院，深入考察電池技術研發和生產製造。國軒高科領先的技術、先進的產品和全球化、全產業鏈佈局，給首相一行留下深刻印象。當得知驗證工程院已經積累了十年的電池數據後，首相感慨「說明國軒至少領先十年了。」
在包河總部，奇瑞、吉利、江淮、零跑、合眾、長城、長安、上汽通用五菱等多款搭載國軒電池的新能源汽車依次陳列以供檢閱。首相在每一款車前駐足觀看，當聽到工作人員介紹車型及電池的性能介紹後，首相問道：「這些都是搭載的國軒高科電池嗎？」當得到肯定的回答後，首相不由得豎起了大拇指，「Formitable！Formitable！」
李縝董事長當場表示，當天展出的這些車輛將全部贈與摩洛哥政府，用中國力量賦能摩洛哥電動化。「我代表摩洛哥政府對國軒的慷慨相贈表示感謝，這裡許多車型非常適合摩洛哥的需求，期待不久的將來能看到這些車在摩洛哥批量生產。」首相表示。
SOURCE 國軒高科
分享這篇文章