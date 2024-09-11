生醫材料跨國合作新里程碑--頂尖學者參與北科大「生醫研究與巿場雙贏」論壇建立合作模式

會中各國專家同時見證北科大與國家衛生研究院簽署「促進雙方學術、人才交流與成果商品化備忘錄」，中心主任方旭偉提到，過去與國衛院在研究技術開發及成果商品化等方面密切合作，不僅成功在日本和台灣取得人工淚液組合物的專利，並協助國衛院規劃研究成果的商品化進程，期望此次的合作能為台灣生醫材料產業帶來新的契機。國衛院廖倫德副所長表示，國家衛生研究院是台灣頂尖的醫學和生醫研究機構，此次與北科大高值生醫中心簽署MOU，未來雙方將在技術研發、人才培育及成果商品化等三方面深入合作，共同推動生醫領域的研究和產學合作。

探討科研成果商品化制度：3P商業模式強化產學合作，推動台灣生醫材料產業發展

方旭偉主任提到，我們一直在思考如何協助教授們將科研成果轉換成商業產品，特別在生醫領域，由於法規、安全性和有效性等考量，難度尤其高。而各國和各學校在推動產業時也有不同的制度。廖倫德副所長表示，商業模式3P (Public-Private-Partnerships)可以改變學術界和產業界的合作思維，提高雙方的合作效益，有助於推動台灣生醫材料產業的發展，他期望能將這一模式轉化為台灣產業的驅動力。

台日以紐生技領域合作策略：強化跨國交流、善用台灣優勢產業提升競爭力

Kasem教授提出，跨國交流可從研究人員交流開始，促進以台合作，進而產出論文、專利或促成商業合作。在教育方面，則可透過共同授課，讓學生接觸國際學術與產業知識，增強他們的全球視野及實作能力。Ramezani教授提到，建議台灣可透過與全球頂尖機構合作、參與國際研究組織與網絡，或是與擁有卓越生醫成就的國家簽訂雙邊協議，以促進更深入的科研合作，提升台灣的國際競爭力。此外，他也建議台灣應善用在半導體和電子產業的優勢，增加在生物醫學領域的競爭優勢。

一木教授提到，日台已在半導體領域展開合作，且台灣多年來專注於奈米技術，這將成為推動生醫產業的重要契機，並期望加強雙邊合作。田畑教授強調，學生應多接觸產業知識，以減少與業界合作的阻礙，並連結更多資源與人脈。

最後，胡育誠教授則指出，台灣目前的產學合作規模較小，多為解決產業現有問題，應推動大型計劃，鼓勵學界與生技公司共同開發創新技術或藥物。他也表示，儘管台灣擁有研發方面的優勢，但在生物製造相較於與韓國、大陸、新加坡則相對落後。因此，應加強生物製造能力，確保藥物能夠在台完成開發和製造。

台灣北科大高值生醫材料中心期望深化國際交流與合作，開啟生醫合作新篇章

方旭偉主任表示，北科大是日治時期創立的百年老校，10%的校友是台灣上市櫃公司負責人。學校強調理論與實作並重，致力於將知識轉為商品化。他表示，我們需要整合多方資源、洞察市場需求，以加速開發進程，逐步打造台灣品牌。中心在研究成果商品化上具有豐富經驗，未來可以結合各位專家的高見，與各國進行更緊密的合作，共創國際生醫產業新契機。

SOURCE 臺北科技大學高值生醫材料與商品化中心