中金公司參加香港第九屆「一帶一路高峰論壇」

積極促進新質生產力發展 持續推動高質量共建「一帶一路」

北京2024年9月11日 /美通社/ -- 9月11日，由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第九屆「一帶一路高峰論壇」成功開幕。中金公司繼續作為論壇合作夥伴參與活動，中金公司董事長、管理委員會主席陳亮應邀出席論壇並在專題午宴環節致開幕辭。中金公司管理委員會成員、投資銀行業務負責人王曙光等陪同參會。

本次論壇以「構建互聯互通、創新及綠色新絲路」為主題。 「一帶一路」共建國家和地區的政府主要官員和商界代表，圍繞共建「一帶一路」八項行動，探索「一帶一路」下個金色十年的合作機遇。香港特區行政長官李家超、香港貿易發展局主席林建岳等出席開幕式並致辭。

專題午宴以 「邁向創新及可持續發展的未來」為主題，陳亮在致辭中表示，當前全球新一輪科技革命和產業變革加快發展，為世界經濟和資本市場注入了新動能、新活力。中國也正在加快發展新質生產力，科技創新、智能製造、綠色產業等領域正持續為中國經濟增長貢獻新動能。他指出，科技創新離不開金融的支持，特別是依托資本市場的直接融資，通過形成「科技-產業-金融」的良性循環，將原創性、顛覆性的技術創新，實現商業化、產業化，最終不斷創造出有益於經濟社會發展和人類文明進步的新價值。

高峰論壇期間，中金公司與哈薩克斯坦投資發展基金（KIDF）簽署諒解備忘錄。通過此次諒解備忘錄的簽署，中金公司與哈薩克斯坦投資發展基金進一步確立促進雙邊交流、加深互利投資等領域的合作意向與合作框架，建立長期、戰略性的業務夥伴關係。

作為國際化程度最高的中資投行之一，中金公司廣泛覆蓋中國香港、紐約、倫敦、新加坡、法蘭克福、東京等國際金融中心，近幾年正加快對東南亞、中東等「一帶一路」地區的業務佈局。面向未來，中金公司將持續以共建「一帶一路」為引領，立足自身「投資+投行+研究」的聯動優勢，在協助中國企業跨境投融資、引導推動外資投資中國、支持產業鏈共建與資本市場互聯互通等方面努力作出更大貢獻，積極助力高質量共建「一帶一路」。

SOURCE 中國國際金融股份有限公司