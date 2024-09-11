曉星董事長趙顯俊將越南髮展爲可持續經營重點基地

目前，曉星在越南生産氨綸、重型電氣設備和其他産品。越南的氨綸工廠是曉星全球生産基地中産能最大的一家工廠。

在越南持續投資，以數字化轉型爲基礎拓展可持續業務

趙董事長計劃進一步增加投資，將越南作爲曉星全球生産基地擴展的重點區域。曉星計劃在越南南部地區租賃更多土地，建立一個涵蓋從原材料到最終成品的綜合紡織品生産體繫。

此外，曉星正在評估各種投資方案，爲即將到來的越南基礎設施投資激增做好準備，這些方案涵蓋電力設備供應、城市基礎設施、IT基礎設施以及金融科技等領域。

具體來説，該公司計劃通過將越南生産基地轉變爲智能工廠，加快數字化轉型（DX）。公司還計劃拓展包括再生纖維在內的可持續髮展業務。

趙顯俊董事長計劃利用其在相關業務領域積累的專業知識，打造一個符合全球碳中和與氣候變化標準的商業環境，從而爲可持續髮展奠定基礎。

SOURCE Hyosung Corporation