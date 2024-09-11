金沙中國援建項目──修水縣「澳誼小學」舉行捐贈交接儀式

中國土木工程集團有限公司總經理助理兼中國土木港澳分公司執行董事陽松表示：「十分高興能夠與金沙中國攜手共同完成澳誼小學的援建工作，以振興鄉村教育實現鄉村振興，助力推動修水縣教育事業的蓬勃發展。希望澳誼小學越辦越好，續寫澳門和修水的殷殷情誼，為祖國培養出更多棟樑之才！」

位於修水縣黃港鎮的澳誼小學佔地約3,900平方米，建築面積約1,700平方米，是金沙中國與中國土木工程（澳門）有限公司於2021年共同捐建的項目。校舍舊址位於山坡腳下，校園面積較小，功能校室和運動場地均無法達標，且在暴風雨時可能對學生構成危險。澳誼小學落成後可為周邊村鎮的適齡兒童解決就學問題，長遠為優化修水縣基礎教育條件打造堅實基礎。

金沙中國的代表團於9月10日出席澳誼小學捐贈交接儀式後，隨即與一眾嘉賓參觀新校舍，並送出由金沙中國義務工作者為學生們準備的文具禮包，以及向校舍送贈一批體育用品。此外，一眾金沙中國關懷大使亦與師生們於校內全新的課室和操場參與互動交流，為兩地人民共建真摯友誼，並為彼此留下美好回憶。

是次的活動行程還包括探訪居住在校舍附近山區村落的學生家庭，金沙中國關懷大使向村民送上禮品包以表心意。禮物包內有主要食糧如食油、米、麵等，以及家居用品如紙巾、綿被及洗衣液等。村民亦與金沙中國關懷大使分享他們的日常起居，並向遠道而來的義工們表達感謝。

此外，金沙中國關懷大使亦於9月9日到訪秋收起義修水紀念館，進一步增進家國情懷，並藉此增進對國家以至澳門未來發展的宏觀認識。

金沙中國於2009年八月成立「金沙中國關懷大使計劃」，是全澳首家推動社區義務工作、設立義工隊的綜合旅遊休閒企業。今年計劃將迎來十五周年，至今已有逾3,300位來自金沙中國旗下各度假村各階層的員工參與。

上述援建項目及考察探訪活動是「金沙關懷」企業公民計劃的一部分。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於金光綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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