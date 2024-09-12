珠海華發萬豪酒店繽紛美食體驗點亮中秋國慶之旅

「臻廚全日餐廳」攜手曾受邀參加CCTV-2 《廚王爭霸》的KONOBA MORE餐廳主廚Alan Sakic，打造極富地中海風情的「亞平寧半島美食節」，一次性網羅眾多半島美食——義大利蔬菜湯、巴勒莫奶油節瓜濃湯、米蘭八爪魚沙拉、意式佛卡夏麵包、意式蛋餅、熱那亞瓤蘑菇、羅馬脆皮豬肉卷、佛羅倫斯式烤牛肉、薩丁島白酒海虹、那不勒斯式黑米燜飯、米蘭黒松露披薩、波托菲諾海鮮義大利面、西西里島奶油甜餡煎餅卷、意式傳統提拉米蘇，讓食客一站吃遍亞平寧。「臻廚自助晚餐」廣受歡迎的熱門項目，例如，人手一隻的波士頓龍蝦、現烤現切的威靈頓牛排、海鮮燒烤、刺身壽司、廣式燒臘、酒水軟飲和現場樂隊等都將繼續保留，伴隨食客盡享亞平寧美食之旅。

【蘇州百年老字號空降臻廚】

「珠海華發萬豪酒店」攜手曾登上《舌尖上的中國2》的蘇州「裕興記」，為廣大麵食愛好者精選出具代表性的地道蘇式麵食，讓食客大快朵頤！裕興記的招牌菜是三蝦面和禿黃油面。這兩碗面一是講究時令、二是用料精緻。「三蝦」是指蝦籽、蝦腦和蝦仁經過烹炒做澆頭，「禿黃油」是蟹黃和蟹膏經過高湯、 肥膘的煎熬做澆頭。另外，蟹粉面、蝦蟹雙拼面也是廣受歡迎的經典出品，值得一試。

【90後中餐行政總廚領銜萬豪中餐廳】

由90後中餐行政總廚林利強師傅領銜的「萬豪中餐廳」，主理地道粵菜、珠海本地特色。招牌菜包括潮州老菜脯蒸大黃魚、潮汕青橄欖燉花膠、油醋汁肉餅蒸膏蟹、脆皮玻璃乳鴿皇、青檸黑金雪花牛等。餐廳設有 7 間雅致的私人包房，直面中心湖和藝術中心景觀，其中，「神舟」包房可容納 18 位賓客同時用餐，並設有特色的現場烹飪展示台，是商務用餐及親友相聚的理想之選。

【悅享珠海金灣的鬆弛之旅】

伴隨假期的來臨，外地前來金灣旅行的賓客可選擇酒店推出的BATCH單車或公園露營的「金灣生態遊」套餐，以騎行或露營的方式更鬆弛地打卡航空新城。伴隨萬豪大中華地區第三季度目的地活動的推出，我們也上線了與湯臣倍健營養探索館合作的"館你好好玩"套餐，讓賓客在悅享豪華客房、品質早餐、露天泳池和紮哈建築藝術的同時，也可以探尋營養科學的奧秘。

珠海華發萬豪酒店

珠海華發萬豪酒店位於航空新城中心的華發國際商務中心商業綜合區，地理位置便利，鄰近紮哈設計作品金灣藝術中心，可便捷前往金灣華發商都購物中心和白藤頭水產批發市場，輕鬆滿足賓客的用餐、購物和休閒的需求，商旅及休閒賓客可便捷抵達。酒店外觀設計巧妙獨特，以航空"氣動翼"造型矗立於新城中央，寓意航空業在金灣的勃勃生機。室內設計以珠海地理特色和海上絲路文化為設計靈感，空間內點綴眾多以"水"為主題的藝術品，動感十足，亦展現出生命的活力、也彰顯了珠海的城市活力。296 間精心設計、設備完善的客房及套房，均配置獨立的工作區、提供休閒躺椅及咖啡桌的休息區、步入式衣櫃和可飽覽優美城景或湖景的全景落地窗。酒店設有 2 間各具特色的餐廳及1間大堂吧，為賓客提供多樣化的餐飲選擇。逾 2,000 平方米的會議及活動空間，適宜舉辦各種規模的會議、展覽和宴會。2間無柱式宴會廳，包括900 平方米的珠海廳和 400 平方米的金灣廳，均配有自然採光的獨立宴會前廳。行政酒廊是為萬豪旅享家白金卡會員、鈦金卡會員、大使會員以及入住行政樓層的賓客打造的高效私享空間，每天自下午13點至晚上11點，供應飲品及歡樂時光食品等專屬禮遇。酒店還為賓客提供一系列的休閒和健身設施，配備高檔力量和有氧健身器材的24小時健身中心和25米室外泳池、兒童俱樂部，可助賓客在緊密的日程之餘，盡享悠閒活力時光。

優選套餐推薦：

1.「金灣生態遊」套餐

包括：

入住豪華客房一晚，包含至多2份早餐；

戶外露營或騎行活動2選 1，需提前預約。

2. 「館你好好玩」套餐

包括：

入住藝術中心景觀客房一晚，包含至多2份早餐；

湯臣倍健營養探索館門票2張。

欲瞭解更多詳情或預訂，請訪問 marriott.com/zuhmj，或登陸「Marriott Bonvoy萬豪旅享家」app 或WeChat mini-app。

地址：中國廣東省珠海市金灣區204號

電話：86.756.2328888

SOURCE 珠海華髮萬豪酒店