大澳文物酒店呈獻首屆大澳搖櫓夜彩遊

是次體驗活動的另一亮點為大澳首創河上光影故事體驗「印象大澳 漁民與光」，透過剪影以及手紮綵燈呈現大澳漁村的日常，讓來客一睹漁村的風貌。

有興趣參與人士可按此報名及體驗大澳搖櫓夜彩遊，活動費用全免，先到先得，額滿即止。如欲了解更多詳情，請按此瀏覽大澳文化協會網頁。

大澳文物酒店亦於2024年9月15日、18日、21日及28日呈獻「大澳舢舨夜遊住宿計劃」。計劃專享禮遇包括一晚住宿、雙人晚市套餐、雙人早餐、精選秋月禮品以及大澳舢舨夜遊體驗。客人能與家人摯愛在光影璀璨的大澳漁村享受獨一無二的佳節氣氛，於醉人的秋色下享受溫馨美滿。此外，酒店餐廳Tai O Lookout由9月14日至18日供應「中秋節下午茶」；而凡於9月15日、18日、21日及28日惠顧「大澳•真味下午茶」，更可享用大澳搖櫓夜彩遊乙節。如欲了解更多詳情，請按此瀏覽大澳文物酒店官方網站。

營運大澳文物酒店的香港歷史文物保育建設有限公司董事黃永光先生表示：「我們很榮幸有機會保育大澳社區深厚的歷史蘊藉和建築瑰寶，並衷心感謝大澳文化協會及大澳社區對這項饒富意義的項目大力支持。大澳搖櫓夜彩遊向傳統智慧和集體回憶致敬，更讓年輕一代及遊客享受大澳漁村秋月美景，締造難忘美好回憶。」

大澳文化協會總幹事黃志泉先生表示：「昔日舢舨在河涌上縱橫，一槳一櫓都承載著努力和情誼。傳統搖櫓舢舨不只是交通工具，而是傳承著大澳的過去、生活、以及精神的橋樑。」

大澳文物酒店由建成於1902年的二級歷史建築舊大澳警署活化改建而成，致力保育這項建築瑰寶的歷史價值。酒店自2012年3月開業以來以非牟利社會企業模式運作，盈餘用於建築保育，與社區緊密連繫，推動生態旅遊。酒店自開業至今已接待逾200萬位本港及海外訪客，並參與逾百項社區服務。

*活動僅於 15/9、18/9、21/9、28/9、1/10、5/10、12/10 和 13/10 舉行。

關於香港歷史文物保育建設有限公司

香港歷史文物保育建設有限公司為黃氏家族於2008年3月成立的非牟利機構，致力推行文物保育計劃。香港歷史文物保育建設有限公司深信保護文物有助增加大眾對歷史和文化的認知及加強社區的聯繫，致力活化及保育歷史建築，並向大眾推廣歷史建築的欣賞價值以及保護文物對社會的重要性。公司董事熱心社會事務，於文物建築保育發展項目方面具豐富經驗，曾積極參與多個文物保育項目，包括大澳文物酒店、新加坡富麗敦酒店、富麗敦船屋、紅燈碼頭及遠東廣場等。

www.hkheritage.org

關於香港大澳文物酒店

大澳文物酒店位於大澳海傍的石仔埗街，佇立於靜謐的小山丘，四周草木葱蘢，由落成於 1902年、擁有 122年歷史並獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築的舊大澳警署活化而成，為香港特別行政區政府「活化歷史建築伙伴計劃」其中一項計劃，亦是大嶼山大澳漁村中具有文化特色的歷史性地標。酒店於 2012 年3月開業，以非牟利機構社會企業模式營運，每日安排免費導賞團予公眾及慈善團體，提升公眾對保育歷史建築的認識。大澳文物酒店提供 9 間客房、文物探知中心及玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout。酒店於 2013 年榮獲 UNESCO 頒發「亞太區文化遺產保護獎」優異項目獎，並獲世界旅遊獎 (World Travel Awards™) 選為 2016 年亞洲領先文物保育酒店。落成至今訪客人數逾200萬人次。

www.taioheritagehotel.com

SOURCE 香港歷史文物保育建設有限公司