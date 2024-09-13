從「我們」到「所有人」：多元、平等與包容

13 9月, 2024, 08:00 CST
卓越職場®表彰2024年台灣Best Workplaces™
台北2024年9月13日 /美通社/ -- Great Place to Work®自豪地宣布2024年台灣Best Workplaces™ 頒獎典禮在台北W Hotel圓滿落幕。此次頒獎典禮旨在表彰那些致力於為所有員工創造卓越職場的企業所取得的非凡成就。
今年的主題是「變革：從理念到行動」；重點關注多元、平等與包容，強調將DEI概念轉化為真正有影響力的重要性。頒奬典禮聚焦於那些在職場公平和包容方面引領變革的企業，鼓勵大家從「我們」到「所有人」的變革。
活動亮點：
- 社交機會：與會者有機會與行業領袖、獲奬企業和同行建立聯系，促進社區意識和對建設卓越職場的共同承諾。
- 主題演講：國泰飯店觀光事業總經理暨執行長莊琬華女士發表主題演講。
- 主題演講：威剛集團創辦人/威剛科技股份有限公司董事長暨創辦人陳立白先生發表主題演講。
- 頒奬典禮：本次活動的高潮是為入選2024年台灣Best Workplaces™ 榜單的18家企業頒奬。根據4,863份的有效回復，上榜企業獲得了88.6%的平均得分。
以下是2024年台灣Best Workplaces™上榜企業：
艾伯維台灣
威剛科技
Agilent
安矽思科技股份有限公司
Cadence
國泰飯店觀光事業
思科
國際快遞台灣
DHL Global Forwarding (Singapore) Pte Ltd Taiwan Branch
網達先進科技
Marriott International
台灣諾和諾德
NVIDIA
NXP Semiconductors Taiwan
思愛普軟體系統股份有限公司
美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司
澳大利亞電訊
戈爾公司
「我們很高興能夠表彰這些在台湾設立了高標準職場的傑出企業。他們致力於在多元、平等與包容的領域，將理念轉化為行動，這不僅令人鼓舞，還為所有人樹立了強有力的榜樣。」——卓越職場®大中華區首席執行官 Jose Bezanilla。
關於卓越職場®：
卓越職場®是高信任、高績效工作場所文化的全球權威機搆，為五大洲90多個國家的企業、非營利組織和政府機搆提供高管咨詢和文化咨詢服務。通過專有的評估工具、基准和認證計劃，卓越職場®提供創建、維持和認可傑出的職場文化所需的專業知識。在大中華區，我們與不同的媒體合作發布「大中華區Best Workplaces™」榜單、「大中華區Best Workplaces for Women™」特別榜單、「香港Best Workplaces™」榜單和「台灣Best Workplaces™」榜單。 在美國，我們與《財富》雜志合作發布100家Best Companies to Work For® 榜單。
關注卓越職場®大中華區，請訪問：
https://www.greatplacetowork.cn/
加入我們的社區： LinkedIn、Twitter、Facebook 和微信公眾號 ID：greatplacetowork。
SOURCE Great Place to Work®
分享這篇文章