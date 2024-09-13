從「我們」到「所有人」：多元、平等與包容

活動亮點：

社交機會： 與會者有機會與行業領袖、獲奬企業和同行建立聯系，促進社區意識和對建設卓越職場的共同承諾。

與會者有機會與行業領袖、獲奬企業和同行建立聯系，促進社區意識和對建設卓越職場的共同承諾。 主題演講： 國泰飯店觀光事業總經理暨執行長莊琬華女士發表主題演講。

國泰飯店觀光事業總經理暨執行長莊琬華女士發表主題演講。 主題演講： 威剛集團創辦人/威剛科技股 份有限公司董事長暨創辦人陳立白先生發表主題演講。

份有限公司董事長暨創辦人陳立白先生發表主題演講。 頒奬典禮：本次活動的高潮是為入選2024年台灣Best Workplaces™ 榜單的18家企業頒奬。根據4,863份的有效回復，上榜企業獲得了88.6%的平均得分。

以下是2024年台灣Best Workplaces™上榜企業：

艾伯維台灣

威剛科技

Agilent

安矽思科技股份有限公司

Cadence

國泰飯店觀光事業

思科

國際快遞台灣

DHL Global Forwarding (Singapore) Pte Ltd Taiwan Branch

網達先進科技

Marriott International

台灣諾和諾德

NVIDIA

NXP Semiconductors Taiwan

思愛普軟體系統股份有限公司

美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司

澳大利亞電訊

戈爾公司

「我們很高興能夠表彰這些在台湾設立了高標準職場的傑出企業。他們致力於在多元、平等與包容的領域，將理念轉化為行動，這不僅令人鼓舞，還為所有人樹立了強有力的榜樣。」——卓越職場®大中華區首席執行官 Jose Bezanilla。

關於卓越職場®：

卓越職場®是高信任、高績效工作場所文化的全球權威機搆，為五大洲90多個國家的企業、非營利組織和政府機搆提供高管咨詢和文化咨詢服務。通過專有的評估工具、基准和認證計劃，卓越職場®提供創建、維持和認可傑出的職場文化所需的專業知識。在大中華區，我們與不同的媒體合作發布「大中華區Best Workplaces™」榜單、「大中華區Best Workplaces for Women™」特別榜單、「香港Best Workplaces™」榜單和「台灣Best Workplaces™」榜單。 在美國，我們與《財富》雜志合作發布100家Best Companies to Work For® 榜單。

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SOURCE Great Place to Work®