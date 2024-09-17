西瓜游戲秋季主题皮膚追加包帶您領略金秋魅力

新聞提供者

XGIMI

17 9月, 2024, 09:00 CST

東京2024年9月17日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的投影機和激光投影機品牌XGIMI旗下子公司Aladdin X Inc.將於9月17日在全球推出「秋季主题皮膚追加包」，以慶祝金秋好時節的到來。通過該追加包，玩家可以將Nintendo Switch™上的各種元素組合在一起，享受定制游戲界面的個性化體驗。

在對「您眼中的秋天是什麼樣的？」這一問題進行調查後，我們發現有幾個主題被反復提及：紅葉、月亮、黃色銀杏和甜點。根據這一調查結果，我們為「秋季主题皮膚追加包」打造了四款賞心悅目的設計：

Suika Game - [Autumn Version] Special Skin Pack
Suika Game - [Autumn Version] Special Skin Pack

- 紅葉漫步：迷人的水果角色外出野餐，在色彩鮮艷的秋葉中享受漫步和戶外寫生的樂趣。

- 賞燈月夜：體驗飄浮的燈籠和皎潔的圓月帶來的寧靜之美。

- 秋日旋律：在金黃的銀杏樹下，涼爽的秋風中回響著歡快的聲音，用音樂、歌聲和舞蹈喜迎金秋。

- 悠閒和菓子：作為「秋季主题皮膚追加包」中的一款特殊皮膚，其靈感來自收獲的季節。秋天是品嘗用當季食材制成的甜點的好時節。和果子是日本傳統甜點，與秋天的氛圍十分相稱。

我們希望這些設計能捕捉到秋天的精髓，為您的游戲體驗帶來更多歡樂！

單款皮膚價格Crimson Walk / Moonlight and Lanterns / Melodies of Fall）：6港元/1000韓元

特別皮膚Wagashi Whispers）價格：9港元/1500韓元

四款皮膚包價格：21港元/3500韓元

* Nintendo Switch是任天堂(Nintendo)的商標。

關於西瓜游戲

西瓜游戲》是一款益智游戲，玩家將同類水果組合在一起，逐步變成更大的水果，最後合成出一個西瓜。

版權所有：©︎ 2021 Aladdin X Inc

官方網站：https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game

官方X頁面：https://twitter.com/SuikaGame_jp

關於極米

極米科技股份有限公司(688696.SH)成立於2013年，是全球領先的投影機和激光投影機品牌，集設計、研發、制造、銷售和服務於一體。通過與Google、哈曼卡頓、德州儀器等知名企業合作，極米致力於打造一體化娛樂產品，並以用戶為中心，不斷完善這些產品。2023年，極米出貨量排名全球家用投影機市場第一。

有關更多信息，請訪問：https://www.xgimi.com/

SOURCE XGIMI

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