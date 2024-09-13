新華絲路：外媒考察團點讚「陝鼓方案」

拉美通訊社記者伊蘇拉•迭斯•米蘭在參觀車間後表示，中國在能源轉型和實現「雙碳」目標方麵走在世界前列，陝鼓車間的自動化、智能化程度很高，這樣的模範工廠給她留下了深刻印象。

在陝鼓集團副總經理、陝鼓動力生産製造部部長、陝鼓動力（印度）有限公司總經理等管理者及工作人員的陪同下，海外媒體考察團一行還參觀了能源互聯島全球運營中心。陝鼓能源互聯島繫統解決方案是從能源頂層設計，對能源結構及梯級利用進行優化，做到用戶能源利用效率的最大化，目前也已經形成了智慧城市領域低碳節約智慧的EISS4.0繫統解決方案。參觀過程中，考察團成員對「陝鼓方案」的技術創新和綠色實踐以及推動中國乃至全球産業實現雙碳目標做出的實際貢獻表示高度讚賞。

哈薩克斯坦《實業報》總編輯謝裡克•科爾茹姆巴耶夫表示，車間幹淨整潔、溫度適宜、智能化程度很高，先進的壓縮空氣儲能設備和能源互聯島項目展現了中國綠色能源産業髮展成果，希望陝鼓集團能與哈薩克斯坦深化合作。

「中國人民對於環境保護問題所提出的優秀解決方案讓我深受震撼。」西班牙《金融世界報》社長何塞•路易斯•巴爾塞洛説。

斯裡蘭卡「一帶一路」信息網創始主任亞西魯•拉納拉賈認爲，陝鼓集團是世界一流智慧綠色能源強企，爲共建「一帶一路」倡議的深入推進作出了貢獻。斯裡蘭卡的能源項目可以從陝鼓集團實現「雙碳」目標方麵的知識和技術中受益。

陝鼓動力生産製造部部長張立表示，陝鼓始終秉持開放的理唸，歡迎海內外友人認識陝鼓、結緣陝鼓。未來，集團將進一步融入共建「一帶一路」髮展格局，爲全球用戶提供更加智能、高效的能源繫統解決方案。

陝鼓集團位於陝西省西安市，是世界知名的分佈式能源領域繫統解決方案商和繫統服務商。陝鼓分佈式能源繫統解決方案和節能環保産品、繫統服務已覆蓋德國、印尼、韓國、土耳其、印度、哈薩克斯坦、讚比亞等全球100多個國家和地區。

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SOURCE 新華絲路