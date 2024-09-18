新華絲路：中國服貿會促進全球企業實現互惠共享

2020年提質升級後，服貿會的影響力和關注度不斷擴大，成為促進服務業和服務貿易合作的重要國際公共產品，在擴大開放、深化合作、引領創新方面發揮重要作用。

自2012年創辦以來，服貿會已累計吸引197個國家和地區的90餘萬展客商參展參會。

北京市副市長司馬紅介紹，在國家會議中心的國別專區，將集中展示各個國家和國際組織服務貿易領域的優勢特色。在首鋼園區，將組織具有文化和旅遊特色的境外國家參展。

本屆服貿會期間，還將展示裸眼3D顯示、自動駕駛、數字文旅、智慧教育、智能體育等領域的新技術、新產品和新場景。

隨著我國加強對服務貿易高質量發展的支持，一系列政策紅利正在加快釋放，不僅提振了全球信心，也給外資企業帶來了新機遇。

施耐德電氣高級副總裁徐韶峰表示，中國市場充滿活力，施耐德電氣將為中國市場量身定制創新服務方案，並與本土合作夥伴簽署合作協議，實現互利共贏。這是該公司第五次參加服貿會。

商務部部長助理唐文弘說，中國堅持以中國式現代化新成就，為世界發展提供新機遇。本屆服貿會將全方位促進精準對接，有望達成更多務實成果。

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SOURCE 新華絲路