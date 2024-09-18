新華絲路：中國服貿會促進全球企業實現互惠共享

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新華絲路

18 9月, 2024, 16:19 CST

北京2024年9月18日 /美通社/ -- 週四，以「全球服務，互惠共享」為主題的2024年中國國際服務貿易交易會在北京開幕，共有85個國家和國際組織參與，450餘家世界500強和行業龍頭企業參展。

上百場主題論壇、論壇會議、項目推介會、邊會將陸續舉辦，並發佈200多項綜合創新成果。

Photo taken on September 11, 2024 shows the interior of the China National Convention Center exhibition area of the 2024 China International Fair for Trade in Services. (Xinhua/Ju Huanzong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
Photo taken on September 11, 2024 shows the interior of the China National Convention Center exhibition area of the 2024 China International Fair for Trade in Services. (Xinhua/Ju Huanzong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

2020年提質升級後，服貿會的影響力和關注度不斷擴大，成為促進服務業和服務貿易合作的重要國際公共產品，在擴大開放、深化合作、引領創新方面發揮重要作用。

自2012年創辦以來，服貿會已累計吸引197個國家和地區的90餘萬展客商參展參會。

北京市副市長司馬紅介紹，在國家會議中心的國別專區，將集中展示各個國家和國際組織服務貿易領域的優勢特色。在首鋼園區，將組織具有文化和旅遊特色的境外國家參展。

本屆服貿會期間，還將展示裸眼3D顯示、自動駕駛、數字文旅、智慧教育、智能體育等領域的新技術、新產品和新場景。

隨著我國加強對服務貿易高質量發展的支持，一系列政策紅利正在加快釋放，不僅提振了全球信心，也給外資企業帶來了新機遇。

施耐德電氣高級副總裁徐韶峰表示，中國市場充滿活力，施耐德電氣將為中國市場量身定制創新服務方案，並與本土合作夥伴簽署合作協議，實現互利共贏。這是該公司第五次參加服貿會。

商務部部長助理唐文弘說，中國堅持以中國式現代化新成就，為世界發展提供新機遇。本屆服貿會將全方位促進精準對接，有望達成更多務實成果。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342126.html

SOURCE 新華絲路

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