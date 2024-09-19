新華絲路：神東煤炭創造綠色奇跡震撼外媒

神東煤炭目前擁有13座現代化、安全且高效的礦井，建成中國首個2億噸級煤炭生產基地，並形成了年產千萬噸礦井群的生產模式。

神東煤炭黨委辦公室主任高會武介紹了神東煤炭「0587」智能煤礦發展目標及其在無人操作領域的成就。智能礦井的應用不僅提高了生產效率，還進一步保障了安全生產。

拉美通訊社記者伊蘇拉•迭斯•米蘭表示，以前對中國煤礦的印象是許多礦井很危險，但這裡不是。

大柳塔煤礦智能集控中心的電子屏幕上實時滾動煤礦的各項生產數據，兩台科技感太空艙座椅吸引眾人目光。西班牙《金融世界報》社長何塞•路易斯•巴爾塞洛感歎道，神東煤炭的智能化水平令人印象深刻。

哈拉溝生態示範基地以沙棘經濟林建設和產業化發展為核心，通過生態綜合治理，讓荒漠變成生態示範區。神東煤炭的工作人員向外國媒體代表介紹了該公司的生態管理模式。

巴基斯坦《論壇快報》總編輯納維德•侯賽因表示：「這種將經濟效益與生態效益相結合的發展模式，值得全球企業學習。」

羅馬尼亞《國家信使報》總編輯斯特凡•勒丹努坦言，羅馬尼亞也擁有豐富的煤炭儲量，但目前正經歷能源轉型。神東煤炭的智能綠色發展實踐為全球煤炭行業的轉型升級提供經驗。

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SOURCE 新華絲路