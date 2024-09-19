聖諾醫藥在《美容皮膚學》雜志上發表論文揭示其核酸干擾創新藥用於局部溶脂的作用機理

香港、馬里蘭州德國城和中國蘇州2024年9月19日 /美通社/ -- Sirnaomics Ltd. （「本公司」，股份代號：2257，連同其附屬公司，統稱「本集團」或「Sirnaomics 聖諾醫藥」），一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司，今天宣佈，公司研發團隊與佛羅里達州邁阿密臨床和美容研究中心的Mark Nestor博士團隊合作，共同發表了其新型siRNA藥物的突破性進展，揭示了該藥物在臨床前動物模型中獲得脂肪組織顯著減少的新型作用機制。這項開創性工作的標題為：「用於局部減脂靶向TGF-β1和 COX-2的新型多肽核酸納米注射劑研究I：臨床前體外和動物模型資料分析」，發表於《美容皮膚學》雜志（2024年00:1-11）上，爲公司基於RNAi的局部溶脂藥物拓展奠定了堅實的基礎。

STP705是一種注射劑藥物，含有封裝在組氨酸-賴氨酸多肽（HKP）納米顆粒中的siRNA抑制劑，可以靶向轉化生長因數β1（TGF-β1）和環氧合酶-2（COX-2），抑制其在脂肪細胞（Adipocytes）分化和脂肪組織（Adipose Tissue）保存的關鍵作用。該研究通過使用小鼠前脂肪細胞（preadipocytes）的體外實驗，以及使用飲食誘導肥胖（DIO）小鼠和尤卡坦小型豬的體內試驗，評估了STP705的療效。研究結果表明，STP705有效降低了TGF-β1和COX-2的表達，導致脂肪細胞體積和脂質含量顯著降低，同時無明顯的不良全身反應。在DIO小鼠中，這個HKP-siRNA複合物表現出對注射脂肪組織的精確定位，並在給藥後長達14天內保持顯著的基因沉默和 siRNA的可檢測水平。小型豬的數據進一步顯示，給藥後56天內皮下脂肪組織厚度顯著減少。結果表明，這些研究支持使用專門針對TGF-β1和COX-2的靶向siRNA藥物進行局部溶脂治療，爲當前減脂方法提供了一種潛在的微創替代方案。

臨床皮膚病學和美容醫學臨床研究領域的國際公認專家，Mark Nestor醫學和哲學博士，是邁阿密大學米勒醫學院皮膚病學和皮膚外科系以及外科/整形外科系的志願教授；同時是美國佛羅里達州Aventura市的臨床和化妝品研究中心和美容增強中心的主任；也是本項研究報告的首席作者，評論道：「所有臨床前研究的結果清楚地表明，STP705作爲一種安全有效的減少局部脂肪堆積的方法具有巨大潛力，並爲該適應症的臨床路徑奠定了基礎。」

聖諾醫藥創始人、董事長兼首席執行官陸陽博士評論道：「最新發表的這篇研究報告表明，聖諾醫藥領先的候選藥物STP705表現出一種新的作用機制，通過特異性沉默皮下脂肪組織中的TGF-β1和COX-2，導致局部脂肪減少。這項臨床前研究不僅顯示了該藥物良好的安全性和耐受性，而且在誘導脂肪細胞凋亡和脂肪組織重塑方面也取得了初步療效，表現出了針對現有減脂療法更安全有效的替代方案或輔助手段。」

關於聖諾醫藥

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，其候選産品處於臨床前和臨床階段，專注於發現和開發創新藥物，用於治療有醫療需求和巨大市場機會的適應症。Sirnaomics是第一家在亞洲和美國都有強大影響力的臨床階段 RNA 治療公司。基於其專有的遞送技術：多肽納米顆粒制劑和第二代GalNAc偶聯，本集團建立了豐富的候選藥物管線。Sirnaomics目前在推進腫瘤學 RNAi 療法應用方面處於領先地位，其 STP705（IIa 期、IIb 期）和 STP707（I 期）的臨床項目取得了多項成功。正在進行的 STP122G I 期研究代表了 GalAhead™ 技術的第一個進入臨床開發的候選藥物，具有令人鼓舞的治療效果和安全性數據。瞭解更多資訊，可瀏覽：www.sirnaomics.com。

SOURCE 聖諾醫藥