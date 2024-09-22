第七屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會開幕

敦煌文博會是共建「一帶一路」國家和地區文化交流合作的重要實踐平台。自2016年首創以來，敦煌文博會牢牢把握服務共建「一帶一路」的使命任務，傳承和弘揚「和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏」的「絲路精神」，精心策劃主題鮮明、內容豐富的活動，進一步弘揚敦煌文化，推動共建「一帶一路」國家文化交流、文明互鑒邁上新台階。

敦煌是古絲綢之路上的咽喉鎖鑰，敦煌文化是中華文明同世界各種文明長期交流融匯的結果。近兩千年的敦煌文化，是世界上現存規模最大、延續時間最長、內容最豐富、保存最完整的藝術寶庫，更是人類文明長河中的一顆璀璨明珠。

在本屆文博會上，不僅有國際青年文明互鑒對話、「一帶一路」中國與中亞南亞合作發展、非遺保護的創新實踐與國際合作等論壇，還有「南北之光」中國烏拉圭攝影藝術交流展等多個展覽。

聯合國教科文組織東亞地區辦事處主任兼代表夏澤翰介紹，聯合國教科文組織致力於支持敦煌建設世界多元文化交流中心，為推動文化交流對話發揮更加重要的作用。

上海合作組織秘書處秘書長張明認為本次文博會為地區國家密切人文交流、增進民心相通提供了寶貴平台，受到包括上海合作組織國家在內的各國積極支持與廣泛參與。

SOURCE 敦煌文博會