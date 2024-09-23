誰的未來高峰會？女孩有答案：領導人必須聆聽

年輕女性倡議者發起「女孩想要什麼」活動，呼籲全球領袖將女孩的需求納入未來高峰會的核心議題

紐約2024年9月24日 /美通社/ -- 今日，來自全球各地的五十多位年輕女性，包括諾貝爾和平獎得主 Malala Yousafzai，齊聚紐約，共同呼籲各國政府在即將舉行的未來高峰會上，將女孩與年輕女性的議題列為優先。該團體得到了由一群以女孩為中心的非牟利組織、機構和基金會的共同支持，並在 www.whatgirlswant.com 匯總了女孩的訴求。

在聯合國附近舉行的一場抗議活動中，示威者以諷刺手法，將世界領袖塑造成「女孩專家」，以此表達強烈訴求：世界領袖並非女孩專家，只有女孩自己才知道想要的未來。

來自土耳其 19 歲的 Eylül Erçin 分享：「女孩和年輕女性被視為可有可無的時代已經過去了。為確保未來發展符合我們的需求，領導者應在決策的初始階段即廣納民意。這是我們的底線。」

今天的活動不僅是指出規劃的失敗。本週，來自世界各地的女孩們齊聲呼籲，為未來積極發聲。她們期望政府、機構和社區領袖加強合作，幫助塑造更公平的未來。

Malala及其他倡議者一致表示：「縱使年屆 27，我仍能深刻體會女孩的心聲。無論我去哪裡，女孩都渴望分享她們對未來的願景。作為成年人，我們的工作是傾聽，為她們的工作提供資金，並尊重她們的意見。世界領袖為女孩們做對的事，還來得及。他們可以從優先考慮其在明日最終高峰會上的訴求開始，並投入資源，兌現其承諾。」

已有充分證據表明 ：對女孩的投資，是推動經濟、社會及環境轉型，實現可持續發展目標 (SDG)，並為女孩打造更美好未來的關鍵。

關於「女孩想要什麼」活動

這項努力是由以女孩為中心的組織、機構、資助者和盟友的合作所產生的。此項活動旨在彙整過去十年與女孩及青年女性進行的逾二十次公開諮詢所獲取的見解、數據及故事，以期並推動社會各界將女孩長期被忽視的需求納入相關議程。

聯絡人：

[email protected]

[email protected]

SOURCE Women Deliver