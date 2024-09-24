新華絲路：中國國際服務貿易交易會圓滿落幕，成果豐碩

本屆服貿會上，包括《財富》世界500強和行業龍頭企業在內的111家企業機構發布了數字化、人工智能、醫療健康等領域的219項成果，比上屆增加80項。

2023年，全球數字服務貿易達到4.25萬億美元，同比增長9%，成為服務貿易發展中的顯著亮點。

2024年服貿會聚焦服務貿易發展的新趨勢，其中人工智能和創新驅動發展成為關鍵詞。

百度副總裁吳甜表示，未來更多的服務行業和應用場景將依賴於AI技術實現創新發展。

商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員龐超然指出, 當前，服務貿易領域的新技術新應用正加快奔向生產生活，不斷開闢外貿發展新空間。

本屆服貿會上，80多個國家和國際組織以政府或總部名義設展辦會，13個國家和國際組織首次獨立線下設展，突出展示本土傳統文化。

「從全球範圍來看，文化貿易發展潛力巨大。服貿會搭建了對外文化貿易高質量發展的平台和橋梁，激活了服務貿易發展新引擎。」龐超然說。

此外，本屆服貿會還幫助服務貿易企業拓寬「朋友圈」。

今年，第五次參加服貿會的法國公司施耐德電氣與敬業集團有限公司達成了新合作。

施耐德電氣高級副總裁徐韶峰說：「本屆服貿會上，我們成立了服務業務中國中心，將與更多中國本土合作伙伴簽署服務合作協議。」

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SOURCE 新華絲路