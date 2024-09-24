金沙中國與萬豪國際集團將於澳門推出首間豪華精選酒店

倫敦人名匯此一精心傑作由屢獲殊榮的Peter Silling & Associates事務所擔綱設計，以喬治式建築為靈感打造。雅致的客房及套房散發着倫敦著名的梅費爾區聯排別墅的優雅氛圍，強調空間感、比例及自然採光，在精緻與舒適之間達到完美平衡；寬敞的開放式起居及用餐區域則自然地促進着人與人之間的互動交流。而設有私人陽台、精巧的兒童房間、頂尖配備的媒體室，以及擁有專屬私人小型游泳池等多款套房，將成為追求極致享受的賓客的不二之選。

倫敦人名匯亦將以五個獨特的概念，進一步豐富澳門倫敦人的特色餐飲體驗，包括提供國際及中式美食自助餐的漢普閣餐廳；設有開放式厨房的花園主題餐廳倫敦人美食園為賓客全天候提供中國各地特色美食；在同一屋簷下提供三種不同主題餐飲體驗的喜公館，包括廣東點心餐廳及茶室、特色甜點店，以及英式酒吧。此外，更將帶來兩間特色中菜食府，為美食愛好者呈獻地道粵菜，以及以現代概念呈現的傳統川菜風味。每個概念獨特的空間均旨在提供與眾不同的用餐體驗，以鞏固澳門倫敦人作為澳門首選美食目的地的地位。

憑藉其豐富的餐飲選擇，以及可滿足不同規模和客戶群需求所打造的 2,405 間客房與套房，倫敦人名匯將進一步提升澳門倫敦人作為商務和休閒度假勝地的地位。繼澳門威尼斯人及澳門巴黎人後，澳門倫敦人進一步完善了綜合度假城的發展版圖，讓金沙中國持續助力澳門此一世界旅遊休閒中心的發展。

「我們很高興能與金沙中國有限公司攜手合作，首次將豪華精選酒店引入澳門這個吸引著全球賓客的迷人目的地。」萬豪國際集團大中華區首席發展官郁國剛表示，「這間備受期待的酒店將通過豪華精選酒店獨特的奢華視角詮釋澳門東西文化的交融，邀賓客深入探索澳門悠久的歷史、璀璨的文化和多元的美食，捕捉珍貴難忘的體驗瞬間。」

金沙中國有限公司與萬豪國際集團的是次合作彰顯了雙方為旅行者打造變革性體驗的共同願景。倫敦人名匯定將成為豪華精選酒店系列中的標誌性項目以及澳門的地標，憑藉澳門文化、定製項目及一流服務的完美結合，吸引更多海外旅客來到澳門，並為本澳社區提供更豐富的美食及體驗項目。

SOURCE 金沙中國