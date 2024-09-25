全球首塊全回收再生光伏組件誕生，天合光能再樹綠色可持續里程碑

常州2024年9月25日 /美通社/ -- 近日，天合光能中央研究院宣佈在廢棄光伏組件回收和循環利用領域取得了重大突破：通過循環利用其拆解廢棄光伏組件回收得到的材料，成功製造出全球首塊全回收再生光伏組件。

這一全球首塊全回收再生光伏組件的制備項目由中國綠色供應鏈聯盟的光伏回收產業發展合作中心的牽頭推動，天合光能主導和承擔，並與綠色供應鏈聯盟夥伴一起合作完成。此塊再生光伏組件採用n型TOPCon技術及黃金尺寸設計，經檢測，轉化效率高達20.7%，功率超過645W。

天合光能董事長兼CEO、中央研究院院長高紀凡指出，全球首塊全回收再生光伏組件的順利下線，是天合光能以創新推動新質生產力發展的生動實踐，更是天合光能助推光伏產業循環經濟和綠色發展的責任擔當，為全球能源轉型和綠色發展貢獻天合力量。

天合光能作為全球光儲智慧能源解決方案領軍者，在產品和綠色環保理念始終走在行業前列。近日，國家發展和改革委員會與國家能源局綜合司聯合發佈《能源重點領域大規模設備更新實施方案》，指出推進光伏組件回收處理與再利用技術發展，支持基於物理法和化學法的光伏組件低成本綠色拆解、高價值組分高效環保分離技術和成套裝備研發。全球首塊全回收再生光伏組件誕生於天合光能，彰顯了其在行業的引領地位和堅定踐行綠色發展的承諾。

針對廢棄光伏組件拆解回收的碎硅片，天合光能通過自主開發的清洗劑去除其體/表雜質，採用n型單晶直拉技術，結合低溫吸雜工藝，得到與性能接近的硅片。通過協同上下游的合作夥伴，天合光能將從廢棄光伏組件中回收的銀粉進一步制備成正面細柵漿料，融合高阻密柵技術，銀漿和硅在印刷過程中，展現了良好的工藝特性。天合光能還利用廢棄光伏組件回收的玻璃和鋁邊框，通過二次熔煉成型，實現了首塊全回收再生光伏組件的制備。

天合光能高度注重廢棄光伏組件的處理和回收，積極向國際標準靠攏。2012年歐盟頒布《報廢電子電器設備回收法令》（WEEE），要求必須集中收集85%的廢舊組件，同時80%的材料必須要進行再循環利用。天合光能以綠色環保、低成本高收率為方向，結合在光伏產業鏈已有的優勢和條件，開展廢棄光伏組件拆解回收相關技術的研究工作，對物理法、熱解法、化學法等多種技術路線進行了研發，不斷完善自動化拆解、層壓件解離、電池片退銀、硅材料清洗提純等技術。

長期以來，天合光能堅持廢棄光伏組件回收和循環利用的先進技術路線的開發，不斷引領技術創新，追求卓越。目前天合光能在組件回收方面已經申請專利37件，其中授權和公開的發明專利11件，同時主導和參與編製了組件回收相關標準3項，重點國家標準1項，承擔2項循環經濟國家重點專項課題。本次全球首塊全回收再生光伏組件的誕生為天合光能引領光伏產業鏈的高質量發展注入了新的動力。

作為中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會（ECOPV）副理事長單位之一，天合光能始終支持和推進ECOPV光伏回收產業的健康發展，積極響應ECOPV「推動環保、新型光伏產品和材料的創新研究和應用」倡導。

近期，天合光能鹽城大豐基地成功通過TÜV萊茵認證審核，榮獲「零廢」工廠認證證書和2023年度「零碳」工廠（Ⅰ型）三星認證證書，成為光伏行業首個獲得該機構「零廢」工廠證書的企業，也是業內首個獲得TÜV萊茵「雙零」工廠認證的企業。天合光能義烏基地晉陞「零」碳工廠四星級認證，繼去年成為光伏行業首家獲得權威機構認證的零碳工廠後，再獲重量級綠色認證。此外，天合光能還是全球首家獲光伏行業全球首張UL及意大利EPD互認標誌的企業。這一系列榮譽，充分彰顯了天合光能在推動可持續發展方面的傑出貢獻。

天合光能以綠色引領發展，始終注重光伏產品全生命週期各個環節的碳排放管控，高度重視自身生產經營過程中對環境帶來的影響。我們系統考慮原材料選用、生產、流通、使用、回收和處理等各個環節對資源和環境造成的影響，盡可能少用或不用有害原料，從而實現綠色低碳循環發展。

未來，天合光能將持續踐行其「用太陽能造福全人類」的使命，以領先的技術和產品推動光伏行業高質量發展和美好零碳世界的實現。

SOURCE 天合光能