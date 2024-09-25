入住富國島翡翠灣高級公寓，盡享尊貴禮遇

從度假村出發，賓客可乘坐免費班車前往日落小鎮，品嚐富國島的美食，在VuiFest（開心夜市）欣賞街頭表演，在A Oi劇院觀看引人入勝的水上木偶劇，或者在富國島的最新地標Kiss Bridge（親吻橋）留下難忘的照片。對於那些追求熱鬧夜生活的遊客，酒店還提供前往Duong Dong鎮的免費班車，遊客可以在那裡探索當地的餐館和酒吧。

富國島翡翠灣高級公寓酒店坐落在風景優美的世界最美海灘百強之一的柯瑪海灘(Kem Beach)，下榻於此，賓客可以真正領略「珍珠島」的自然美景。度假村有752套不同類型的住宿設施，包括客房、套房、公寓、頂層公寓和別墅，所有房間都能欣賞到翡翠海岸的迷人景色。從日出到日落，客人在整個住宿期間都能欣賞到令人歎為觀止的美景。

海灘活動是度假不可或缺的一部分，既能帶來樂趣，又能增進家庭感情。賓客可以乘坐色彩繽紛的皮划艇或槳板，在波光粼粼的海浪中開啟冒險之旅，以獨特的視角欣賞美麗的柯瑪海灘。這些活動不僅能促進家庭成員之間的情感交流，還能親身體驗島上的自然美景，感受陽光明媚的天空、清爽的海風、細軟的白沙。

度假村擁有富國島南部最大、最長的泳池之一，並根據不同年齡段的需求進行了周到的分區。這確保了家人可以一起享受完美的放鬆時刻。父母可以一邊享用美味的小吃和精緻的雞尾酒，一邊看著孩子在水上滑梯和充滿活力的漂浮裝置上盡情玩耍。

每週六下午，這裡的泳池區都會變身為熱鬧的泡沫派對場地，為全家帶來歡樂和笑聲。賓客可佩戴時尚的太陽鏡，穿上鮮艷的泳裝，在這熱鬧的環境中盡情拍照留念。

憑借非凡的賓客禮遇和卓越的服務品質，富國島翡翠灣高級公寓是尋求難忘年終度假的家庭不可錯過的目的地。

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SOURCE 富國島翡翠灣高級公寓