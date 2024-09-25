新華絲路：全國鋼鐵行業職業技能大賽在華東拉開帷幕

25 9月, 2024, 11:46 CST
北京2024年9月25日 /美通社/ -- 全國鋼鐵行業職業技能競賽週一在中國華東的江蘇省張家港市開幕，旨在應對全球科技革命和產業轉型的新需求，推動鋼鐵行業的高質量發展。
第11屆鋼鐵行業職業技能競賽吸引了25個省、市、自治區的70家代表隊，共有243名高水平選手參賽。
本屆大賽由中國鋼鐵工業協會、中國機械冶金建材工會全國委員會聯合主辦，沙鋼集團承辦。
比賽為期六天，各職業工種參賽選手將開展理論和實操的比拚。
活動期間還將舉辦關於鋼鐵行業新知識、新技術和新理念的交流會議，內容涉及專家演講、技術創新報告、新技術裝備應用等。
中國鋼鐵工業協會執行會長何文波在開幕式上表示，技能人才長期身處鋼鐵企業複雜生產體系中的關鍵環節，對推動行業實現高質量發展起著至關重要的作用。當前，中國鋼鐵行業比以往任何時候都更加需要高水平技術人才。
中國機械冶金建材工會高級官員李睿禕指出，舉辦此類競賽的目的就是以賽促學、以賽促訓，並為行業提供交流平台，以進一步為發展新質生產力提供技能支撐和人才保障。
沙鋼集團董事長沈彬表示，本次大賽是鋼鐵企業加快優化人才培養機制、融入產業「新」賽道的重要契機，沙鋼集團將積極為中國鋼鐵行業的美好未來作出貢獻。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342273.html
SOURCE 新華絲路
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