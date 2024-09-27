滴灌通澳交所發佈整體市場系統「滴灌之星」

香港2024年9月27日 /美通社/ -- 9月26日，滴灌通（澳門）金融資產交易所（「滴灌通澳交所」）發佈了新運營系統「滴灌之星」，及配套的完整規則框架，並展示了第一批掛牌企業，旨在豐富滴灌通澳交所市場現有的交易產品。

發佈會上，滴灌通創始人李小加分享了構建「滴灌之星」的整體理念和創新實踐，表達了對滴灌通澳交所收入分成市場的信心和期待：就像當年的滬港通、深港通和債券通一樣，滴灌通澳交所是另一座連結中國與世界的金融市場大橋。作為一個嶄新的金融市場，發展需要時間，成功需要耐心，但我們深信在不遠的未來，它一定會成為中國金融市場上最重要的金融基礎設施之一。

滴灌通創始人及行政總裁張高波介紹了市場各方如何參與到滴灌通澳交所市場，他認為：「滴灌之星」的發佈，能夠更好地實現投融資雙方的交易，既可以幫到需要融資的小企業，又可以平衡風險給投資者帶來回報。

厚朴投資董事長方風雷、梅花創投董事長吳世春等滴灌通澳交所市場參與方代表，分享了各自對收入分成市場的見解。領先的RBF (Revenue Based Financing)券商東英證券、澳門消費品牌薈真集、國際消費品牌創豐集團、內地消費品牌榮悅台、亞洲RBF機構Choco Up、頭部電商RBF投資機構OpenGMV、電商廣告投流機構飛書深諾集團、股權投資機構巨鹿資本等發行人、投資者和金融服務機構分享了參與滴灌通澳交所收入分成市場的實踐和機遇。截止9月26日，已經有多家來自中國大陸、澳門、香港、以及海外的消費企業和電商企業，及專業投資基金、券商、RBF投資機構及行業投資專家等機構，參與到滴灌通澳交所市場。

我們期待和希望滴灌通澳交所能夠成為國際投資者全方位地參與中小微企業發展的「投資藍海」。滴灌通澳交所起步中國、放眼全球，立志成為另一座連結中國與世界的金融市場大橋。

關於滴灌通澳交所

滴灌通（澳門）金融資產交易所（「滴灌通澳交所」）為滴灌通集團全資控股、全球首家持牌的收入分成交易所，根據中華人民共和國澳門特別行政區2022年12月5日第47/2022號行政命令在澳門設立和運作。

滴灌通澳交所提供金融資產交易服務, 旨在用數字化的方式, 連接國際資本和小企業。通過創新的收入分成模式，小企業得以在滴灌通澳交所掛牌，募集便捷、實惠的長期資金。滴灌通澳交所首創的收入分成資產類別 — 收入分成憑證（Revenue Based Obligations，RBOs）— 既為投資者提供直接且多樣化的投資機會，接入全球活躍消費經濟中的現金流，同時使小微企業更易獲得成本較低的資金支持。

SOURCE 滴灌通（澳門）金融資產交易所